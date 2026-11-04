Triple crimen de Florencio Varela: se conoció la transcripción de un video de las torturas previas

El contenido corresponde a una grabación incorporada a la causa por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La transcripción revela parte del violento interrogatorio sufrido por una de las víctimas antes del triple crimen.

Hoy 10:07

La investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, asesinadas en septiembre de 2025 en Florencio Varela, sumó un elemento de fuerte impacto: se conoció la transcripción de un video que registra parte de las torturas previas a los asesinatos.

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El contenido fue difundido por el sitio Encripdata y, según la información publicada, corresponde a una grabación de 2 minutos y 39 segundos que habría sido compartida entre distintos integrantes de la organización a través de la aplicación Zangi.

En la transcripción aparece la voz de Pablo Daniel “Roger” Macalopu Cafferata, actualmente detenido, mientras interroga de manera violenta a una de las jóvenes. De acuerdo con la reconstrucción del caso, la víctima sería Lara Gutiérrez, de 15 años.

“Te vas a ir viva, pero vas a hablar”, es una de las frases atribuidas a Macalopu Cafferata durante el interrogatorio, en el que exige información vinculada con un presunto robo de droga.

El material permitiría además ubicar a Macalopu Cafferata dentro de la vivienda donde ocurrieron los crímenes y aportar elementos sobre la participación de otras personas investigadas.

La hipótesis detrás del triple crimen

La causa está actualmente en manos del juez federal Jorge Rodríguez y la fiscal Mariela Labozzetta, quienes investigan los asesinatos en el contexto de una presunta organización narcocriminal.

Una de las principales hipótesis sostiene que el triple crimen habría sido una represalia por el robo de un cargamento de cocaína vinculado con integrantes de la banda.

La investigación también apunta a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, por su presunta participación en tareas de planificación, logística, traslado y control del lugar donde las jóvenes permanecieron cautivas.

Transcripción del video (Encripdata):

*-Yo nunca más los vi. *

*-¡Concha tu madre! *

*-Roger… *

*-¿Qué pasó ese día con Alex, concha tu madre? Quiero que me digas. *

*-¿Con Alex? Ay, yo no lo vi nunca más a él, no lo vi nunca más, te juro, Roger. *

*-Te lo voy a enseñar, mira, cállate, concha tu madre. ¿Dónde chucha está María? *

*-¿Eh? *

*-Pon tu mano acá. *

*-¿Dónde está María? *

*-¿María? *

-María, concha tu madre.

-¿Qué María? Yo no lo vi nunca más, yo no lo vi nunca más. *

*-¡Te voy a volar el dedo, concha tu madre! *

*-¡No, por favor, por favor, no! *

*-Agárrala, causa, agárrala, agárrala. Vuélale el dedo ya. ¿Entonces vas a hablar o no? *

*-Agárrale la mano. *

-Ya, espera, va a hablar. Para, para, que va a hablar. Te vas a ir viva, concha tu madre, pero vas a hablar, ¿está bien o no?

A su vez, en otro extracto del video se logra oír el enojo de Macalopu Cafferata por el robo de droga: “Chorra, concha tu madre, ¿qué pensaste, concha tu madre, que se iba a quedar esta huevada así? ¿Qué pensaste? ‘Los peruanos son giles’, concha de tu madre, pasó un mes, pasó más de un mes y mira dónde te encuentro”.

Una causa con 17 imputados y cinco prófugos

El expediente cuenta con 17 imputados, la mayoría procesados, y cinco prófugos, por quienes se ofrecieron recompensas de hasta 10 millones de pesos.

Los asesinatos ocurrieron entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2025, en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela.

La transcripción del video se incorporó así como un elemento clave para reconstruir los momentos previos a los asesinatos y determinar el grado de participación de los acusados.