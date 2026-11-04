El mensaje del papa León XIV antes de viajar a la Argentina: “Que fortalezca la fe y renueve la esperanza”

El Sumo Pontífice pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones antes de iniciar su gira por Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre.

Hoy 10:29

El papa León XIV envió un mensaje a los fieles durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, antes de emprender su gira por Sudamérica, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

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"El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría", expresó el Sumo Pontífice.

Al finalizar su saludo, León XIV pidió a los creyentes que lo acompañen con sus oraciones. "Para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero", manifestó.

La gira está prevista del 6 al 17 de noviembre y será el sexto viaje internacional de su pontificado. Se trata de una extensa agenda que llega después de una intervención quirúrgica para extirparle un tumor pulmonar.

Durante su recorrido por los tres países, el Papa tiene previsto pronunciar 36 discursos, todos en español, idioma que también utilizará en sus distintos encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y fieles.