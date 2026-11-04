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El Dúo Coplanacu cerrará con chacareras la histórica misa del papa León XIV en Buenos Aires

Julio Paz y Roberto Cantos se presentarán el próximo lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo, al finalizar la celebración presidida por el Sumo Pontífice.

Hoy 10:38

El Dúo Coplanacu será uno de los grandes protagonistas del cierre de la histórica misa que presidirá el papa León XIV en Buenos Aires. La legendaria dupla santiagueña, integrada por Julio Paz y Roberto Cantos, ofrecerá un show musical una vez finalizada la celebración.

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La cita será el próximo lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de avenida del Libertador y avenida Sarmiento, en Palermo. La misa comenzará a las 11.30, mientras que la presentación de Los Copla está prevista desde las 13, luego de la despedida del Pontífice.

Con más de 40 años de trayectoria, el Dúo Coplanacu llevará la chacarera y la música tradicional santiagueña a un encuentro que reunirá fe popular, cultura y raíces argentinas.

La participación tendrá además un significado especial para los músicos por su vínculo con la religiosidad popular, presente en distintas canciones de su repertorio.

Entre ellas se encuentra “Peregrino”, inspirada en la caminata que Julio Paz y Roberto Cantos realizaron desde Santiago del Estero hasta San Fernando del Valle de Catamarca para cumplir una promesa a la Virgen del Valle.

A su vez, el dúo cuenta con la chacarera “Madrecita de Huachana”, una obra dedicada a la Virgen de Huachana y que refleja esa conexión entre la música popular santiagueña y la fe.

La presentación del Dúo Coplanacu marcará así el cierre musical de una jornada especial, con la chacarera santiagueña como protagonista frente a miles de fieles que participarán de la misa papal en Palermo.

El acceso será libre, aunque se recomienda realizar previamente la inscripción gratuita para asistir a la celebración.

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