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El Centro de Jubilados del barrio Tradición celebrará el Día de la Tradición con una gran fiesta

La celebración se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 21. Una propuesta para compartir y mantener vivas las costumbres argentinas. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta.

Hoy 11:10
Centro de Jubilados Tradición

En el marco del Día de la Tradición, el Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición invita a la comunidad a participar de una celebración especial para compartir una noche de encuentro y mantener vivas las raíces y costumbres argentinas.

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El evento se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026, desde las 21 hasta las 3 de la madrugada, en las instalaciones de la institución, ubicadas en Patrocinia Díaz 650, barrio Tradición, de la ciudad Capital.

La propuesta será con comida a la canasta, mientras que las bebidas podrán adquirirse en la cantina del lugar.

Desde la organización informaron que las entradas anticipadas pueden adquirirse en el Centro de Jubilados, en el horario de 9 a 11.

Bajo el lema “Sigamos nuestras raíces, celebrando nuestras costumbres”, la institución invita a vecinos, familiares y amigos a sumarse a esta celebración del Día de la Tradición.

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