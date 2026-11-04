El jefe de Gabinete recibió en Casa de Gobierno a almunos de la Escuela N°814 de Fernández

Estudiantes de tercer y cuarto grado de la Escuela N° 814 “Paula Albarracín de Sarmiento” recorrieron la ciudad Capital y compartieron un encuentro con el jefe de Gabinete.

Hoy 12:08

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, en representación del gobernador Elías Suárez, recibió este miércoles en Casa de Gobierno a alumnos y docentes de tercer y cuarto grado de la Escuela N° 814 “Paula Albarracín de Sarmiento”, de la ciudad de Fernández, departamento Robles.

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El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos, donde el funcionario transmitió el saludo del mandatario provincial y les deseó una feliz estadía en la Madre de Ciudades, invitándolos a disfrutar de los diferentes atractivos de la ciudad.

Durante la visita, Araujo felicitó y agradeció a los docentes por promover este tipo de iniciativas educativas, que permiten a los estudiantes conocer de cerca lugares históricos y espacios emblemáticos de Santiago del Estero.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer el aprendizaje de los niños y acercarlos a la historia y al patrimonio cultural de la provincia, a través de una experiencia educativa fuera de las aulas.