Olivia Rodrigo lanzará su primera canción navideña

La cantante estadounidense estrenará "take me home (4 christmas)" el 5 de noviembre, acompañada por un videoclip en el que participarán Cynthia Nixon y Ben Marshall.

Hoy 10:43

Olivia Rodrigo se prepara para sumar un nuevo capítulo a su carrera musical con el lanzamiento de su primera canción navideña. La artista estadounidense anunció que estrenará "take me home (4 christmas)" el próximo 5 de noviembre, junto con un videoclip que tendrá invitados especiales.

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Entre las figuras que participarán del video se encuentra Cynthia Nixon, reconocida mundialmente por interpretar a Miranda Hobbes en la popular serie Sex and the City. También estará Ben Marshall, integrante del programa humorístico Saturday Night Live.

La propia Rodrigo anticipó el lanzamiento a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen con un gorro de Papá Noel y detalles de estética navideña. "¡Estoy muy emocionada!", expresó al anunciar que se trata de su primera canción dedicada a esta celebración.

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El tema fue compuesto por la cantante junto a sus colaboradores habituales Dan Nigro y Amy Allen, mientras que Nigro también estuvo a cargo de la producción. El lanzamiento contará, además, con ediciones especiales en vinilo de siete pulgadas y casete para los seguidores que coleccionan sus trabajos físicos.

El anuncio llega después de un año especialmente importante para la cantante. Su tercer álbum de estudio, you seem pretty sad for a girl so in love, marcó una nueva etapa en su trayectoria y consolidó su presencia entre las principales figuras del pop internacional.

En octubre también sorprendió con una colaboración junto a Chappell Roan, quien participó en una nueva versión de "Expectations". La unión entre ambas artistas despertó gran interés entre sus seguidores.

Con este nuevo lanzamiento, la intérprete de "Drivers License" y "Vampire" se suma al universo de las canciones navideñas con una composición original, en una temporada tradicionalmente dominada por clásicos del pop internacional.