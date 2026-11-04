Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 10:41

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 5 de noviembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Forres (dpto. Robles), Casares (dpto. Aguirre) y Estación Robles (dpto. Banda)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Los Pereyra (dpto. Robles)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Tajamar y Rodeana (dpto. Banda)

de 13:00 a 16:00 hs afectando a la ciudad de Bandera.

Viernes 6 de noviembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad Capital

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Río Hondo (barrios Sargento Cabral y Los Fierros) y a las localidades de Rodeo de Valdéz, Los Núñez y Chauchillas (dpto. Río Hondo)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrio Reconquista e Independencia de la ciudad Capital

de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Taco Pujio y La Rivera (dpto. Robles).