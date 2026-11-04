“Beautiful morning”: la chicana de Cristina Kirchner a Donald Trump tras la derrota republicana

La expresidenta reaccionó en redes sociales luego de los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Días atrás había anticipado que el oficialismo republicano sufriría una derrota.

Hoy 10:27

La expresidenta Cristina Kirchner reaccionó este miércoles a los resultados de las elecciones legislativas de Estados Unidos con una breve e irónica publicación dirigida al presidente Donald Trump.

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“Beautiful morning”, escribió en su cuenta de X, una expresión que significa “hermosa mañana” y que en Argentina suele utilizarse en tono de cargada, especialmente en el ámbito futbolístico.

El mensaje llegó después de que el Partido Demócrata lograra quedarse con el control de la Cámara de Representantes y del Senado, en unas elecciones de medio término que significaron un fuerte revés político para Trump y los republicanos.

La publicación de Cristina Kirchner tuvo además un antecedente inmediato. En una reciente entrevista con The Washington Post, la exmandataria había anticipado una derrota del oficialismo estadounidense en los comicios.

“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, había expresado.

Con el resultado ya conocido, la exmandataria retomó esa postura con apenas dos palabras y recurrió a una frase popularizada en Argentina en tono de burla futbolística.

Las elecciones del martes dejaron a los demócratas con mayorías en ambas cámaras del Congreso, resultado que modificará el escenario político estadounidense durante los últimos dos años del actual mandato de Trump.