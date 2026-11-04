Representantes santiagueños integrarán la delegación del NOA que estará cerca del papa León XIV

Maximiliano Santillán, coordinador de Pastoral Juvenil del NOA, contó en diálogo con Radio Panorama cómo se preparan y adelantó que llevarán una guitarra para que sea bendecida.

Hoy 10:24

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, contará con la participación de representantes de las comunidades juveniles del norte del país. Seis referentes del NOA integrarán la delegación que tendrá la oportunidad de estar cerca del Pontífice.

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Entre ellos habrá representantes santiagueños. Maximiliano Santillán, coordinador de Pastoral Juvenil del NOA, brindó detalles de esta experiencia en diálogo con Radio Panorama y expresó la emoción que representa participar de este acontecimiento.

"Todavía no dimensiono este privilegio. Con mucha alegría y emoción", manifestó. También destacó que estarán muy cerca del Papa y explicó que cada diócesis eligió a dos representantes para participar de esta instancia.

Uno de los gestos que llevará la delegación tendrá un significado especial para las comunidades juveniles de la región. Jimena Sosa, coordinadora de Tintina, perteneciente a la diócesis de Añatuya, será la encargada de entregar una guitarra para que León XIV la bendiga.

"Elegimos la guitarra porque es una herencia viva, la que acompaña con el mate a todos los jóvenes en momentos de alegría, en tristeza, en cada capilla y encuentro", explicó Santillán.

El instrumento fue elegido como símbolo de la identidad cultural y religiosa del NOA, donde la música ocupa un lugar importante en las celebraciones, reuniones y actividades pastorales.

Por otra parte, el coordinador adelantó que también llevarán distintas intenciones de oración, especialmente vinculadas con los jóvenes, el despertar de las vocaciones y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles.

"Nuestra fe es muy popular y le dejaremos a cada joven para que, por su intercesión, a través de la oración, puedan despertar su vocación; y a quienes no lograron conocer a Jesús aún, que lo hagan. Y que sostenga a través de la oración a quienes están pasando un momento difícil", expresó.

Finalmente, señaló que también pedirán especialmente por Monseñor Jorge Gottau y Mama Antula, dos figuras profundamente vinculadas con la historia religiosa de Santiago del Estero.