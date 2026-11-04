"El mercado sabía que Trump iba a perder pero Argentina sigue siendo importante para Estados Unidos"

En su columna de este miércoles en Radio Panorama, Osvaldo Granados se refirió al impacto de la derrota electoral de Donald Trump.

Hoy 08:23

El analista Osvaldo Granados realizó un repaso de la actualidad internacional y nacional en su columna de este miércoles para Radio Panorama, donde sostuvo que el resultado electoral adverso para Donald Trump en Estados Unidos no sorprendió a los mercados y señaló que ya había señales en el comportamiento de los bonos y en la evolución del riesgo país.

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"Lo de Estados Unidos ya se veía venir, el mercado sabía que iba a perder Trump y te dabas cuenta en los bonos y en la suba del Riesgo País. No fue una sorpresa para nadie", afirmó.

Al analizar los factores que incidieron en el resultado electoral, Granados consideró que el déficit fiscal estadounidense no fue el principal motivo. En cambio, apuntó a las consecuencias económicas de la política exterior y al impacto del conflicto con Irán sobre los precios de los combustibles y la inflación.

"No fue tanto por el déficit, de dos billones, un porcentaje altísimo del PBI de Estados Unidos. Se equivocaron con Irán, subió el precio del combustible y la inflación, Irán no es Venezuela", expresó.

El reconocimiento del FMI al ajuste argentino

Durante su análisis, Granados también se refirió a las declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien destacó a la Argentina por su política de disciplina fiscal.

El columnista vinculó ese reconocimiento con los procesos de ajuste que atravesaron otros países europeos y señaló: "Kristalina Georgieva destacó que Argentina es un ejemplo por el ajuste fiscal, que está haciendo lo mismo que hicieron Grecia o Portugal".

Las medidas para las pymes y el sector automotor

Granados también analizó los anuncios económicos del Gobierno nacional y puso el foco en las disposiciones destinadas a aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.

"Ayer tomaron una medida imprescindible, no se va a poder embargar a las pymes hasta mayo, pero seguramente sea durante todo el año que viene. Ya lo sabe el ARCA. Esto ya había sido pedido", explicó.

Además, mencionó la línea de financiamiento del Banco Nación, que contempla créditos con una tasa del 20% anual para la compra de automóviles de producción nacional.

"Otro tema que habían pedido, el Banco Nación va a dar crédito con tasa del 20% anual, es decir menos que la inflación para comprar autos nacionales", señaló.

Para Granados, estas decisiones responden a una lógica de intervención económica que busca atender demandas de distintos sectores sin recurrir a una expansión del gasto público. "Y esas son medidas que son pragmatismo puro, no es dinero que ponen en la calle", sostuvo.

El vínculo entre Argentina y Estados Unidos

Por último, el analista se refirió al escenario geopolítico que se abre tras el revés electoral de Trump y a sus posibles consecuencias para la relación con la Argentina.

En ese sentido, consideró que el mandatario estadounidense buscará conservar influencia sobre la política exterior, más allá de los cambios que pueda generar el resultado electoral.

"Trump va a querer controlar la política exterior, conociendo su temperamento va a seguir teniendo poder. Geopolíticamente Argentina sigue siendo importante para ellos", concluyó.