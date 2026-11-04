Clima en La Banda: lluvias ligeras y calor moderado para hoy Miércoles 4 de noviembre de 2026

Hoy, los bandeños experimentarán lluvias ligeras que darán paso a un clima más cálido en los próximos días. Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 20 y 30 grados.

Hoy 08:11

Los bandeños comienzan el día con un clima de lluvia ligera que ha dejado la temperatura en 21.1 °C, alcanzando una sensación térmica de 20.6 °C. La humedad se encuentra elevada, alcanzando el 94%, lo que genera una atmósfera cargada en la región.

Durante la jornada de hoy, se prevén lluvias irregulares que afectarán las cercanías, con una mínima de 20.2 °C y una máxima que podría llegar a los 25.3 °C. Los bandeños deberán estar preparados para cambios abruptos en el clima.

El viento sopla desde el sur a una velocidad de 21.6 km/h, lo que podría contribuir a que las sensaciones de frío sean más pronunciadas durante las lluvias. Esto es algo a tener en cuenta para quienes transiten por la vía pública.

Mañana, las condiciones mejorarán notablemente, ya que se anticipa un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 18.8 °C y 30.1 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un respiro del clima inestable que se ha presentado en los últimos días.

El viernes también se prevé un día soleado, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 36.7 °C, mientras la mínima se registrará en 18.7 °C. En resumen, hoy la situación climática en La Banda está marcada por la lluvia, pero los próximos días prometen un clima más cálido y favorable.

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