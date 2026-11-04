Xavier Becerra será el primer latino elegido por voto popular para gobernar California

El dirigente demócrata, hijo de inmigrantes mexicanos, derrotó al republicano Steve Hilton y obtuvo el 65,2% de los votos. Su llegada al poder marca un hito para la comunidad latina en uno de los estados más poblados de Estados Unidos.

Hoy 07:22

Xavier Becerra se convirtió en el nuevo gobernador electo de California tras imponerse en las elecciones del 3 de noviembre al candidato republicano Steve Hilton. Con este resultado, el dirigente demócrata hizo historia al convertirse en el primer latino elegido por voto popular para conducir el estado.

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Becerra, abogado de 68 años e hijo de inmigrantes mexicanos, obtuvo 4.188.383 votos, equivalentes al 65,2%, frente a los 2.237.084 sufragios (34,8%) de su rival republicano.

Su triunfo representa un acontecimiento histórico: debieron pasar 151 años para que una persona de origen latino volviera a ocupar la gobernación de California. El único antecedente fue Romualdo Pacheco, quien ejerció como gobernador interino entre febrero y diciembre de 1875, luego de ser designado por el Senado estatal.

La victoria también tiene un peso demográfico y político: la comunidad latina representa alrededor del 40% de la población de California, uno de los estados con mayor cantidad de habitantes de Estados Unidos.

De una familia de inmigrantes a la gobernación

Becerra nació en Sacramento en 1958. Sus raíces familiares se encuentran en México, particularmente en Jalisco, de donde eran originarios sus abuelos paternos.

La historia de su familia estuvo marcada por la migración. Sus abuelos llegaron a California durante la década de 1920, pero posteriormente fueron deportados y se instalaron en Tijuana. Su padre, Manuel, pasó allí parte de su infancia y adolescencia antes de cruzar reiteradamente la frontera para trabajar y ayudar económicamente a los suyos.

En la década de 1950, Manuel conoció a María Teresa, oriunda de Guadalajara. Ambos se casaron y decidieron establecerse en California. Según recuerda el propio Becerra, sus padres llegaron con apenas 12 dólares en el bolsillo y con la expectativa de ofrecerles mejores oportunidades a sus hijos.

Xavier fue el tercero de cuatro hermanos. Estudió Derecho en la Universidad de Stanford, donde se graduó en 1984, y comenzó su carrera política en la Asamblea Estatal de California en 1990.

Una extensa trayectoria política

A lo largo de su carrera, Becerra acumuló más de dos décadas de experiencia en el Congreso de Estados Unidos. En 2017 se convirtió en el primer latino en ser designado fiscal general de California, cargo desde el que protagonizó varios enfrentamientos judiciales con la primera administración de Donald Trump.

En 2021, el entonces presidente Joe Biden lo nombró secretario de Salud y Servicios Humanos, convirtiéndolo en el primer latino en ocupar esa función. Permaneció en el puesto hasta el final del mandato demócrata, en enero de 2025.

Su campaña para gobernador tuvo entre sus principales ejes la política migratoria y la defensa de los derechos de los inmigrantes, en un contexto de fuertes tensiones con el Gobierno de Donald Trump.

Tras conocerse el resultado, Becerra expresó su agradecimiento a los votantes y aseguró que trabajará por todas las familias del estado. "Es un honor ser su próximo gobernador", manifestó en un mensaje publicado en sus redes sociales.