Tras los escándalos y la batalla judicial con Justin Baldoni, Blake Lively reapareció en un evento público

La protagonista de "Gossip Girl" asistió a una celebración en Nueva York y volvió a mostrarse ante las cámaras después de varios meses de bajo perfil.

Hoy 08:01

Blake Lively volvió a la escena pública. La actriz estadounidense participó el martes por la noche de un evento en el Upper East Side de Nueva York, en lo que representó una de sus primeras apariciones oficiales después de un prolongado período alejada de las actividades sociales y de la exposición mediática.

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La protagonista de "Gossip Girl" asistió al lanzamiento de la colección navideña de la diseñadora de joyas Brent Neale, acompañada por amigos. Su presencia llamó la atención no solo por tratarse de una reaparición pública, sino también por el contexto que atraviesa desde el conflicto judicial con Justin Baldoni, su compañero y director de la película Romper el círculo (It Ends With Us).

La disputa entre ambos comenzó a fines de 2024, cuando Lively presentó una denuncia en la que acusó a Baldoni de acoso sexual y represalias durante el rodaje de la película. El actor y director rechazó las acusaciones y respondió con una demanda contra la actriz, que posteriormente fue desestimada.

En mayo de 2026, ambos llegaron a un acuerdo que puso fin a la principal batalla legal, poco antes del juicio que estaba previsto. Aunque el entendimiento cerró ese capítulo judicial, el enfrentamiento tuvo un fuerte impacto mediático y afectó la imagen pública de las dos figuras.

Blake Lively reapareció en público con un llamativo vestido de Chanel

Desde entonces, Lively había mantenido un perfil más discreto. Su última aparición ampliamente fotografiada había sido durante la final del Mundial de Clubes, en julio, cuando asistió al encuentro entre Argentina y España.

La actriz, de 39 años, también había quedado en el centro de la conversación pública por las repercusiones del conflicto y las críticas que recibió en redes sociales. Su regreso a un evento social volvió a colocarla en el radar de los medios de espectáculos estadounidenses.

Por el momento, Lively no realizó declaraciones sobre su reaparición ni sobre las repercusiones de la disputa con Baldoni. Su presencia en Nueva York marca, sin embargo, un nuevo paso en su regreso gradual a la actividad pública.