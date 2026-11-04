Jennifer Lawrence descartó regresar como Mystique en X-Men: "Nunca más volvería a pasar por eso"

La actriz recordó el agotador proceso de maquillaje que debía atravesar para interpretar a la mutante de piel azul. Las sesiones podían extenderse hasta ocho horas y la llevaron al límite físico y mental.

Hoy 08:01

Jennifer Lawrence no tiene intenciones de volver a interpretar a Mystique, uno de los personajes más reconocidos de su carrera cinematográfica. La actriz estadounidense fue contundente cuando le preguntaron si aceptaría regresar a la franquicia X-Men y someterse nuevamente al complejo proceso de caracterización que exigía el papel.

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En una entrevista con la revista Allure, la ganadora del Oscar dejó una respuesta que no pasó inadvertida: “Nunca digas nunca, pero absolutamente ni de broma”. Su negativa está directamente relacionada con las largas jornadas de maquillaje necesarias para transformarse en la mutante.

Lawrence explicó que el procedimiento era particularmente incómodo porque debía cubrirse el cuerpo con pintura azul y adhesivos especiales. Además, recordó que el uso de aerógrafos le resultaba muy desagradable por las bajas temperaturas y porque tiene muchas cosquillas.

“Para X-Men: Primera generación, todo era pintura corporal y pegamento. Eran ocho horas cada vez”, recordó la intérprete durante otra entrevista, en el pódcast Call Her Daddy.

Jennifer Lawrence

La actriz también contó que aquella experiencia le permitió descubrir cuánto podía funcionar con pocas horas de sueño y qué le sucede a una persona cuando alcanza su límite físico y mental. “Aprendí con cuántas pocas horas de sueño puedo funcionar y lo que le puede pasar a la mente humana cuando realmente llegás a tu punto de ruptura”, señaló.

Cuatro películas como Mystique

Jennifer Lawrence interpretó a Mystique en cuatro películas de la saga: X-Men: Primera generación (2011), X-Men: Días del futuro pasado (2014), X-Men: Apocalipsis (2016) y X-Men: Dark Phoenix (2019).

A pesar de las dificultades del maquillaje, la actriz conserva buenos recuerdos de aquella etapa. Entre los aspectos que más disfrutó mencionó las escenas de acción, el entrenamiento físico y el trabajo junto a su doble de riesgo, Renee Moneymaker, con quien también compartió la experiencia de Los juegos del hambre.

La intérprete destacó especialmente la posibilidad de aprender nuevos movimientos y realizar secuencias de riesgo. Sin embargo, cuando se trata de volver a cubrirse completamente de pintura azul, su postura parece definitiva.

El futuro de los X-Men

Las declaraciones de Lawrence llegan en un momento de renovado interés por los personajes de X-Men y su incorporación al universo cinematográfico de Marvel. La posibilidad de recuperar a intérpretes de las anteriores películas alimentó las especulaciones entre los seguidores de la franquicia.

Sin embargo, un eventual regreso de Lawrence como Mystique parece poco probable. La actriz dejó en claro que no está dispuesta a repetir las extensas sesiones de maquillaje que marcaron su paso por la saga.