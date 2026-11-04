Termas de Río Hondo se enfrenta a una jornada lluviosa: pronóstico para hoy Miércoles 4 de noviembre de 2026

La ciudad de Termas de Río Hondo experimenta hoy condiciones de lluviosa ligera, mientras se espera un cambio en el clima para los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se despiertan con una ligera llovizna que ha comenzado a marcar el inicio de noviembre. La temperatura actual es de 20.3 °C, aunque la sensación térmica se eleva a 20.9 °C, debido a la alta humedad registrada en la zona, que alcanza el 94%.

El pronóstico para el día de hoy indica que habrá lluvias irregulares en las cercanías, con una temperatura mínima que descenderá a 18.4 °C y una máxima que podría alcanzar los 23.4 °C. Este clima es ideal para quienes disfrutan de un ambiente fresco y húmedo.

Para mañana, los termenses deberán prepararse para un día cubierto, donde la temperatura mínima se mantendrá alrededor de 18.2 °C, mientras que la máxima podría llegar a 26.3 °C. Es un cambio que permitirá un pequeño alivio en la sensación térmica.

El viernes, las previsiones indican un cambio notable en el clima, ya que se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 17.5 °C de mínima y 30.7 °C de máxima. Este incremento en la temperatura podría ser un respiro después de las lluvias.

En resumen, la jornada de hoy en Termas de Río Hondo se caracterizará por la presencia de lloviznas y temperaturas moderadas, con una mínima de 18.4 °C y una máxima de 23.4 °C. Se recomienda a los termenses llevar paraguas y abrigarse ante el clima húmedo que predominará durante el día.

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