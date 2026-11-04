La Escuela de Artes y Oficios reunió a más de 60 participantes en una jornada de capacitación

La Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) realizó una Jornada de Elaboración de Proyectos que reunió a más de 60 participantes interesados en desarrollar propuestas de formación y capacitación para el próximo año.

Hoy 22:06

La actividad se llevó a cabo en la sede de El Zanjón y tuvo como objetivo orientar a los participantes en la formulación de proyectos, brindándoles herramientas para transformar sus ideas y conocimientos en propuestas concretas, vinculadas con la formación para el trabajo, los oficios y las necesidades de la comunidad.

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La apertura estuvo a cargo de la directora de la Escuela, Marcela Juárez, acompañada por la vicerrectora de la UNSE, Fernanda Mellano, quienes dieron la bienvenida a los asistentes.

Durante la jornada, el equipo de Evaluación de Proyectos, integrado por Alejandrina Belón, Liset Romano y Alejandra Luna, desarrolló las actividades de capacitación y asesoramiento, abordando aspectos relacionados con la planificación, formulación y presentación de proyectos, así como los requisitos y criterios que deben contemplarse para su evaluación.

La propuesta forma parte del proceso de convocatoria de nuevos proyectos que impulsa la Escuela de Artes y Oficios para conformar su oferta formativa de 2027, con el propósito de incorporar iniciativas que respondan a las demandas de capacitación, las oportunidades laborales y las necesidades de distintos sectores de la comunidad.

La jornada contó también con la participación de integrantes de las distintas coordinaciones de la Escuela, quienes acompañaron el desarrollo de las actividades.

La convocatoria para la presentación de proyectos permanecerá abierta hasta el 10 de diciembre, ofreciendo a docentes, profesionales, técnicos y personas con conocimientos en distintos oficios la posibilidad de presentar propuestas de capacitación para el próximo ciclo.