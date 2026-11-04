Milei se reunió con Santiago Abascal en Madrid y buscó despejar las versiones de distanciamiento

El Presidente argentino mantuvo un encuentro privado con el líder de Vox poco después de llegar a España para participar de la Cumbre Iberoamericana.

Hoy 19:48

A pocas horas de su llegada a Madrid, Javier Milei se reunió este miércoles por la noche con Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, en un encuentro que buscó despejar las versiones sobre un posible distanciamiento entre ambos dirigentes.

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La reunión se concretó minutos antes de las 18:30 de Argentina, poco después de que el mandatario arribara a la capital española acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El intercambio se extendió durante más de media hora y tuvo carácter privado. Milei y Abascal mantienen una relación de larga data, marcada por la afinidad ideológica y un vínculo personal que ambos hicieron público en distintas oportunidades.

Las especulaciones sobre un supuesto alejamiento habían surgido durante la visita anterior del Presidente argentino a España, cuando no lograron encontrarse. En aquella ocasión, Abascal se encontraba en otra ciudad, enfocado en actividades de campaña de cara a las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

La ausencia de una reunión presencial alimentó interpretaciones sobre una posible decisión del dirigente de Vox de evitar una fotografía junto a Milei durante la recta final de la campaña. Sin embargo, ambos realizaron entonces una videollamada que difundieron en sus redes sociales para mostrar que el vínculo seguía vigente.

El encuentro de este miércoles volvió a poner en escena esa cercanía, en un momento en que Vox busca ampliar su representación parlamentaria y tener mayor influencia en la conformación de una eventual mayoría de derecha en España.

La relación entre los dos dirigentes se consolidó antes de que Milei llegara a la Casa Rosada. El Presidente argentino suele destacar a Vox como un espacio que comparte su mirada sobre la política, la economía y los debates culturales de Occidente, mientras que Abascal respaldó públicamente distintas iniciativas del Gobierno libertario.

Este jueves, Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en la Galería de las Colecciones Reales. Allí coincidirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantiene una relación atravesada por fuertes diferencias y cruces públicos.

Durante su anterior visita a Madrid, el mandatario argentino cuestionó duramente a Sánchez y manifestó su respaldo a la derecha española. Esos dichos generaron respuestas desde el Palacio de la Moncloa, que advirtió sobre el impacto de los mensajes en el clima político durante la campaña electoral.

Pese a las tensiones, ambos compartirán la agenda institucional de la cumbre, aunque no está prevista una reunión bilateral. Milei tampoco participó de la gala de bienvenida ofrecida por el rey Felipe VI junto a Sánchez y no asistirá a la cena posterior en el Palacio Real.

Antes de regresar a la Argentina, el Presidente tiene previsto reunirse nuevamente con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con quien mantiene una relación de afinidad política. El encuentro está programado para las 13:30 de Argentina y será el segundo contacto entre ambos en pocas semanas.

Díaz Ayuso había alentado la participación de Milei en la cumbre y considera que su presencia aporta peso político al encuentro, en medio de la campaña electoral española.

Por ahora, la agenda no contempla una reunión con Alberto Núñez Feijóo, titular del Partido Popular. De esta manera, la visita vuelve a priorizar los contactos del mandatario argentino con Díaz Ayuso y referentes de Vox, sin una actividad prevista con la conducción nacional del principal partido opositor español.

La actividad de Milei en Madrid concluirá este jueves a las 17, cuando el avión presidencial parta rumbo a Buenos Aires. El vuelo realizará una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria y tiene previsto arribar a Aeroparque el viernes a las 7:30.