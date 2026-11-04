El Presupuesto 2027 quedó trabado por los reclamos de los gobernadores y los bloques aliados

El Gobierno reconoce demoras en las negociaciones para conseguir respaldo legislativo.

Hoy 19:46

El tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso atraviesa un período de incertidumbre por la falta de acuerdos entre el oficialismo, los gobernadores y los bloques aliados. En la Casa Rosada admiten que las negociaciones se encuentran demoradas y que el avance del proyecto depende de resolver una serie de reclamos políticos y económicos que todavía no tienen respuesta.

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“La discusión entró a un limbo por la multiplicidad de pedidos de las provincias y espacios aliados”, reconoció una fuente vinculada a una de las áreas que participan de las conversaciones dentro de la Mesa Política del Gobierno.

La iniciativa fue presentada en septiembre y, desde entonces, apenas se realizaron cuatro reuniones informativas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo tenía previsto avanzar con la firma del dictamen el pasado 28 de octubre, pero el encuentro fue suspendido ante la falta de acompañamiento de algunos sectores, principalmente del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR).

Uno de los principales cuestionamientos llegó desde el bloque que conduce Cristian Ritondo. El jefe de la bancada del PRO le envió una nota al titular de Diputados, Martín Menem, con una serie de propuestas para modificar el proyecto.

Entre los pedidos figuran una reducción del componente vial del Impuesto a los Combustibles Líquidos, a medida que el Estado deje de hacerse cargo del mantenimiento de las rutas nacionales, y la prórroga de los regímenes de promoción para las industrias automotriz y autopartista, una demanda impulsada por Mauricio Macri.

También reclamaron reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a los huevos y sus derivados, una propuesta vinculada con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Para la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri, el PRO exige incorporar el reclamo por la coparticipación federal y reconocer una deuda que estiman en aproximadamente $628.197 millones.

En las últimas horas, desde el espacio amarillo señalaron que hubo conversaciones con representantes del oficialismo y que algunos de los planteos comenzaron a ser considerados. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo cómo responder a las demandas sin modificar el esquema de gastos que sostiene la administración libertaria.

En el Gobierno reconocen que se trata de una negociación compleja, porque los recursos disponibles son limitados. “Es una sábana corta que no va a contentar a todos. Al menos no si nosotros queremos seguir manteniendo nuestra meta fiscal. Y eso para el Presidente es innegociable”, señaló una fuente oficial.

La postura fue reforzada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su exposición en la Conferencia Anual de la Fundación FIEL. Allí volvió a defender el equilibrio de las cuentas públicas como el principal respaldo del programa económico y advirtió sobre los riesgos de flexibilizar esa política.

“Relegar nuestra ancla principal sería un enorme error, porque nosotros tenemos un pasado que nos condena”, sostuvo. También planteó que la Argentina no puede sostener déficits fiscales elevados como los que registran algunas economías desarrolladas.

Los cuestionamientos al Presupuesto también llegaron desde Provincias Unidas, que manifestó su malestar por el aumento de los subsidios al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras las provincias del interior reclaman un reparto más equitativo de los recursos nacionales.

El miércoles, un grupo de intendentes, entre ellos el jefe comunal de Córdoba capital, Daniel Passerini, expuso sus planteos ante la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados.

Uno de los reclamos más fuertes fue expresado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien cuestionó que los beneficios para el transporte se concentren en el AMBA y no alcancen de la misma manera al interior del país.

El dirigente también señaló que los subsidios se financian, en parte, con recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que pagan los ciudadanos de todas las provincias. En ese sentido, reclamó revisar los criterios de distribución y garantizar condiciones más equilibradas para los sistemas de transporte del interior.

A las demandas por el transporte se sumó el pedido de revisar el funcionamiento del Programa Remediar, cuya cobertura de medicamentos se habría reducido de 126 a seis. Los intendentes buscan que el Presupuesto contemple una reformulación del programa, aunque reconocen que las posibilidades de obtener una respuesta favorable son limitadas.

La discusión también incluye las partidas destinadas a Discapacidad y Financiamiento Universitario, dos temas que generaron fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición durante los últimos meses.

Dentro de La Libertad Avanza reconocen que la acumulación de reclamos complicó el escenario parlamentario. Un senador del espacio describió la situación como una negociación “bastante trabada”, a la espera de que se resuelvan las diferencias políticas entre el Gobierno y sus aliados.

Ante la dificultad de reducir más gastos, algunos integrantes de la Mesa Política consideran que una alternativa sería incrementar los ingresos fiscales para ampliar los recursos disponibles. En ese marco se inscribe el proyecto de Mercado de Capitales enviado por la Casa Rosada, que incluía la eliminación de exenciones del Impuesto a las Ganancias para los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears).

La modificación habría permitido que esos instrumentos financieros comenzaran a tributar un impuesto coparticipable, cuyos recursos se distribuyen entre la Nación y las provincias. Sin embargo, la propuesta también abrió interrogantes dentro del propio oficialismo sobre hasta dónde puede avanzar el Ministerio de Economía con nuevas medidas tributarias.

La discusión presupuestaria se desarrolla, además, en un contexto de dificultades para mejorar los ingresos públicos. Según los datos difundidos por Economía, la recaudación tributaria registró en octubre un crecimiento interanual del 0,8%, con lo que acumuló cuatro meses consecutivos sin caídas.

No obstante, el análisis de la consultora LCG advirtió que los recursos transferidos a las provincias crecieron apenas un 0,1% real interanual, mientras que los ingresos de la Nación avanzaron un 1%. La mejora estuvo concentrada principalmente en Ganancias, Derechos de Exportación y, en menor medida, Combustibles.

La consultora proyectó que la recaudación tendrá un crecimiento moderado durante los últimos dos meses del año, una perspectiva que limita el margen del Gobierno para responder a las demandas de sus aliados.

Con este escenario, el futuro del Presupuesto 2027 dependerá de la capacidad de La Libertad Avanza para destrabar las negociaciones con los gobernadores y construir una mayoría parlamentaria sin comprometer el objetivo de equilibrio fiscal que Javier Milei considera central para su gestión.