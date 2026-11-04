Elecciones en Estados Unidos: los números y el mapa que dejó la histórica victoria demócrata

Los demócratas dieron vuelta siete bancas del Senado, conquistaron más de 25 distritos en la Cámara de Representantes y ganaron cinco gobernaciones que estaban en manos republicanas. Los resultados modificaron el equilibrio político en Washington y dejaron una serie de hitos históricos.

Hoy 20:05

Las elecciones de medio término de Estados Unidos, celebradas el martes 3 de noviembre, dejaron un escenario completamente diferente al que tenía el país antes de la votación. El Partido Demócrata consiguió recuperar el control de ambas cámaras del Congreso, avanzó sobre territorios históricamente republicanos y obtuvo importantes victorias en las elecciones estatales.

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El resultado se refleja en una serie de números que permiten dimensionar el alcance del cambio: siete bancas del Senado cambiaron de manos, más de 25 distritos de la Cámara baja pasaron al Partido Demócrata y cinco gobernaciones dejaron de estar bajo control republicano.

El nuevo mapa del Congreso: así quedaron el Senado y la Cámara de Representantes

Uno de los cambios más importantes se produjo en el Senado, donde los demócratas consiguieron una mayoría de 54 bancas frente a 44 republicanas, con dos contiendas todavía pendientes de definición en el primer recuento. El bloque demócrata incluye a dos senadores independientes que acompañan habitualmente a ese espacio.

Antes de las elecciones, los republicanos tenían 53 representantes frente a 47 demócratas e independientes aliados. Para recuperar el control, la oposición necesitaba dar vuelta al menos cuatro escaños. Finalmente, consiguió siete.

Las bancas que cambiaron de partido se distribuyeron en los siguientes estados:

Iowa: Josh Turek derrotó a Ashley Hinson.

Josh Turek derrotó a Ashley Hinson. Kansas: Adam Hamilton venció al senador republicano Roger Marshall.

Adam Hamilton venció al senador republicano Roger Marshall. Maine: Troy Jackson se impuso frente a Susan Collins.

Troy Jackson se impuso frente a Susan Collins. Carolina del Norte: Roy Cooper derrotó a Michael Whatley.

Roy Cooper derrotó a Michael Whatley. Ohio: el exsenador Sherrod Brown recuperó su banca frente a Jon Husted.

el exsenador Sherrod Brown recuperó su banca frente a Jon Husted. Carolina del Sur: Annie Andrews venció a Darline Graham.

Annie Andrews venció a Darline Graham. Texas: James Talarico derrotó a Ken Paxton.

El triunfo en Kansas tuvo una relevancia especial: el estado no elegía a un senador demócrata desde 1932. En Texas, en tanto, la victoria de Talarico representó el regreso de un demócrata al Senado por ese territorio por primera vez desde 1988.

La Cámara de Representantes también cambió de manos. En el recuento difundido durante la jornada del miércoles, los demócratas figuraban con 228 bancas frente a 139 republicanas, con 68 escaños todavía pendientes de definición. La oposición había conseguido arrebatar más de 25 distritos que estaban en poder del oficialismo.

Entre las victorias más destacadas estuvieron los avances en Iowa, Texas, Pensilvania y otros distritos que Trump había ganado con márgenes importantes en las presidenciales de 2024.

Los estados que cambiaron de color

El mapa del Senado dejó una de las fotografías más significativas de la elección. Los demócratas consiguieron imponerse en siete territorios donde los republicanos habían logrado victorias en la anterior disputa legislativa.

Cinco de esos estados —Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Carolina del Sur— habían votado por Trump con más de diez puntos de ventaja en las presidenciales de 2024.

El caso de Texas fue uno de los más representativos. El estado había acompañado al Partido Republicano durante décadas y, en 2024, Trump había conseguido el 56% de los votos, frente al 42% de Kamala Harris. Dos años después, James Talarico logró imponerse en la elección para el Senado.

En Kansas también se produjo un cambio histórico con la victoria de Adam Hamilton, mientras que en Iowa el demócrata Josh Turek logró desplazar a los republicanos de una banca que controlaban desde hacía varios años.

El avance también se observó en otros territorios. Carolina del Norte registró un desplazamiento generalizado hacia los demócratas: según el análisis electoral de The Guardian, todos sus condados mostraron un giro favorable a ese partido respecto de los resultados presidenciales de 2024.

El mapa de las gobernaciones: cinco estados también cambiaron de partido

La renovación electoral alcanzó a las administraciones estatales. Los demócratas consiguieron cinco gobernaciones que anteriormente estaban en manos republicanas, con victorias que modificaron el escenario político en diferentes regiones.

Los principales cambios se produjeron en:

Georgia: Keisha Lance Bottoms derrotó al republicano Rick Jackson.

Keisha Lance Bottoms derrotó al republicano Rick Jackson. Iowa: Rob Sand se impuso frente a Zach Lahn.

Rob Sand se impuso frente a Zach Lahn. Nevada: Aaron Ford derrotó al gobernador republicano Joe Lombardo.

Aaron Ford derrotó al gobernador republicano Joe Lombardo. Ohio: Amy Acton venció a Vivek Ramaswamy.

Amy Acton venció a Vivek Ramaswamy. Texas: Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott.

En paralelo, otras elecciones dejaron resultados históricos sin que necesariamente cambiara el partido que gobernaba esos estados.

En Nuevo México, la demócrata Deb Haaland se convirtió en la primera mujer indígena elegida gobernadora de Estados Unidos. En California, Xavier Becerra consiguió el triunfo y será el primer gobernador latino del estado desde Romualdo Pacheco, elegido en 1875.

En Florida, el republicano Byron Donalds hizo historia al convertirse en el primer gobernador negro del estado. Mientras que en Wisconsin, el demócrata David Crowley también se convirtió en el primer gobernador negro de ese territorio.

Por su parte, Marsha Blackburn logró otro resultado inédito al convertirse en la primera mujer elegida gobernadora de Tennessee.

Los hitos históricos que dejaron las urnas

Además de modificar el mapa político, las elecciones de medio término de 2026 dejaron una serie de resultados inéditos en la representación del Congreso y de los gobiernos estatales.

Entre los principales se destacan:

Keisha Lance Bottoms: primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos.

primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos. Deb Haaland: primera mujer indígena en llegar a una gobernación.

primera mujer indígena en llegar a una gobernación. Peggy Flanagan: primera mujer indígena elegida para el Senado estadounidense, por Minnesota.

primera mujer indígena elegida para el Senado estadounidense, por Minnesota. Abdul El-Sayed: primer musulmán elegido senador en el país, por Michigan.

primer musulmán elegido senador en el país, por Michigan. Chris Pappas: primer hombre abiertamente homosexual en llegar al Senado, por New Hampshire.

primer hombre abiertamente homosexual en llegar al Senado, por New Hampshire. Gina Hinojosa: primera mujer latina en gobernar Texas.

primera mujer latina en gobernar Texas. Xavier Becerra: primer gobernador latino de California desde 1875.

primer gobernador latino de California desde 1875. Byron Donalds y David Crowley: primeros gobernadores negros de Florida y Wisconsin, respectivamente.

También se destacó el triunfo de Amy Acton, que será la primera mujer en gobernar Ohio, y el de Marsha Blackburn, que hizo lo propio en Tennessee.

Otra de las novedades estará en la conducción de la Cámara de Representantes. El demócrata Hakeem Jeffries quedó encaminado para convertirse en el primer presidente negro de ese cuerpo legislativo, aunque su designación deberá ser ratificada cuando asuma el nuevo Congreso.

Los resultados dejaron así un mapa electoral renovado, con cambios en el control del Congreso, avances en territorios tradicionalmente republicanos y una serie de hitos que marcarán la historia política estadounidense.