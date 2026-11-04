El gobernador Elías Suárez recibió a las autoridades de la UNSE y de FATUN

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y contó con la participación del rector Marcelino Ledesma y del titular de Fatun, Walter Merkis.

Hoy 20:58

El gobernador Elías Suárez recibió este miércoles en Casa de Gobierno al rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), Marcelino Ledesma, y al secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), Walter Merkis.

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La visita protocolar se concretó en el marco de la presencia de Merkis en la provincia, donde participó del anuncio de la apertura de la cuarta cohorte de la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria y de la Licenciatura en Gestión Universitaria.

Ambas carreras se dictarán en la Unse y están orientadas a la capacitación, formación y profesionalización de los trabajadores no docentes de las universidades nacionales.

También formaron parte del encuentro el secretario de Bienestar y Vivienda de Fatun, Facundo Romero; el secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Apunse), Pablo Cejas, y el secretario adjunto de esa entidad, Javier Gómez.