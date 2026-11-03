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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 NOV 2026 | 21º
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EN VIVO I Independiente BBC emprende su primera gira por Córdoba en la Liga Argentina de Básquet

El equipo santiagueño visitará a Barrio Parque e Hindú en busca de sumar resultados positivos fuera de casa, luego de conseguir una victoria y sufrir una derrota en sus primeras presentaciones como local.

Hoy 21:30

Independiente BBC afrontará esta semana su primera gira por tierras cordobesas en la Liga Argentina de Básquet. Los dirigidos por Javier Montenegro tendrán dos compromisos exigentes: este miércoles se medirán ante Barrio Parque, desde las 21.30.

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