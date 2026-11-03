Olímpico va por la recuperación ante Lanús en el Vicente Rosales

El Negro recibirá este miércoles 4 de noviembre, desde las 22, al conjunto granate en La Banda. Después de la derrota ante Peñarol, buscará reencontrarse con la victoria ante su gente. El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá transmisión de Radio Panorama.

Hoy 07:10

Olímpico tendrá una nueva presentación en la Liga Nacional de Básquet cuando este miércoles reciba a Lanús en el estadio Vicente Rosales. El equipo dirigido por Leonardo Costa intentará dejar atrás la caída frente a Peñarol de Mar del Plata, que lo derrotó por 87 a 74, y volver a festejar en condición de local.

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El conjunto bandeño había llegado a ese compromiso atravesando un buen momento, con tres victorias consecutivas: una frente a Boca Juniors en La Banda y otras dos durante su gira por Corrientes, ante Regatas y San Martín. Sin embargo, no pudo sostener esa racha frente al equipo marplatense y ahora tendrá una rápida oportunidad para recuperarse.

Por su parte, Lanús llegará a Santiago del Estero con el ánimo en alza, luego de conseguir su segundo triunfo consecutivo al vencer a San Martín de Corrientes por 81 a 72. El Granate buscará prolongar su buen presente y llevarse una victoria de una cancha siempre exigente.

Frontera: “No jugamos bien y cometimos muchos errores”

Luego de la derrota ante Peñarol, Jeremías Frontera analizó el rendimiento del equipo y reconoció los errores que le impidieron quedarse con el triunfo.

“No jugamos bien, no llevamos adelante el plan que teníamos pensado y cometimos muchos errores. Por eso Peñarol se quedó con el triunfo. Esperamos revertir la imagen para el juego de Lanús en las próximas horas”, expresó el base.

Ante el conjunto granate, Olímpico tendrá el desafío de recuperar la solidez defensiva, mejorar su ejecución ofensiva y sostener la intensidad durante los 40 minutos para volver a hacerse fuerte en casa.

El encuentro se disputará desde las 22, en el Vicente Rosales, con el arbitraje de Fernando Sampietro, Alejandro Zanabone y José Lugli. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.