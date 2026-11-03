Golpe al narcomenudeo en el barrio Tradición: dos detenidos y más de 80 envoltorios de droga secuestrados

El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina. Incautaron marihuana, cocaína y dinero en efectivo que sería producto de la comercialización de estupefacientes.

Hoy 21:19

Un operativo contra el narcomenudeo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en el barrio Tradición de la ciudad Capital culminó con la detención de dos hombres y el secuestro de más de 80 envoltorios de estupefacientes, además de dinero en efectivo presuntamente proveniente de la venta de drogas.

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El procedimiento se llevó a cabo durante horas de la tarde y estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Operativa Federal de Santiago del Estero, quienes desplegaron un operativo en el mencionado sector de la ciudad.

Durante la intervención, los uniformados lograron detener a dos sujetos y secuestrar 60 envoltorios de cocaína y 20 de marihuana, presuntamente preparados para su comercialización.

Asimismo, los agentes incautaron dinero en efectivo que sería producto de la venta de sustancias prohibidas. Tanto los elementos secuestrados como los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

En la causa interviene la fiscal Natalia Saavedra, mientras que las medidas judiciales estuvieron bajo la órbita del juez de Control y Garantías, Dr. Amestegui.

El procedimiento se desarrolló bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de las acciones que lleva adelante la Policía Federal Argentina contra la comercialización de estupefacientes.