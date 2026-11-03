Sorpresa en la Fórmula 1: Haas despidió a Esteban Ocon y confirmó a su reemplazante para el GP de Brasil

La escudería estadounidense decidió apartar definitivamente al piloto francés tras el conflicto ocurrido en México. El brasileño Rafael Camara, de 21 años, debutará este fin de semana en Interlagos.

Hoy 20:45

La Fórmula 1 sufrió un inesperado movimiento en su parrilla luego de que Haas confirmara la salida definitiva de Esteban Ocon para lo que resta de la temporada 2026. La escudería estadounidense anunció que el brasileño Rafael Camara ocupará su lugar y tendrá su debut en el Gran Premio de Brasil.

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La decisión llegó después de una fuerte tensión interna durante el Gran Premio de México, donde Ocon fue apartado del equipo tras una discusión. En aquella carrera, el japonés Ryo Hirakawa tomó su lugar y consiguió sumar un punto al finalizar en la décima posición.

El jefe de Haas, Ayao Komatsu, confirmó que el francés no volverá a competir con la escudería durante este año y explicó que la determinación fue tomada pensando en el futuro del equipo. Además, evitó revelar detalles de las conversaciones internas que desencadenaron la salida.

Su reemplazante será Rafael Camara, de 21 años, actual líder del campeonato de Fórmula 2 e integrante de la academia de jóvenes pilotos de Ferrari. El brasileño ya tenía asegurado un asiento en Haas para 2027, pero adelantará su estreno en la máxima categoría ante su público, en Interlagos.

Camara compartirá equipo con Oliver Bearman durante el Gran Premio de São Paulo, que se disputará del 6 al 8 de noviembre. El joven piloto ya cuenta con experiencia en pruebas de monoplazas de Fórmula 1, incluida una sesión con Haas en Portugal durante agosto.

Por ahora, Haas no confirmó cómo distribuirá sus pilotos para las últimas tres carreras del calendario, previstas en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. La escudería evalúa las alternativas de Camara y Hirakawa para completar la temporada.