El intendente de Pozo Hondo reveló que el abuso de la adolescente habría ocurrido en el Concejo Deliberante

Alejandro Albornoz brindó detalles sobre el lugar donde habría sucedido el ataque contra la menor de 15 años. En diálogo con Noticiero 7, explicó que una puerta fue violentada y adelantó que el municipio podría clausurar el boliche cercano al lugar del hecho.

Hoy 22:36

El intendente de Pozo Hondo, Alejandro Albornoz, brindó nuevas declaraciones sobre el caso de la adolescente de 15 años que habría sido víctima de un abuso sexual durante la madrugada del domingo, a la salida de un local bailable. En una entrevista con Noticiero 7, el jefe comunal reveló que el hecho se habría producido en dependencias anexas al edificio donde funciona el Concejo Deliberante.

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Al ser consultado sobre el lugar donde fue encontrada la adolescente, Albornoz explicó: "Al frente del boliche está la estación, la ex estación del ferrocarril, ahí funciona el Concejo Deliberante. Afuera del Concejo Deliberante hay dos piezas, una es de cocina y la otra de baño, y eso está afuera de lo que es el Concejo Deliberante".

En ese sentido, el intendente aportó un dato relevante para la investigación: "Han roto la puerta y al parecer ahí ha sido el hecho", señaló, en referencia al sector donde se habría cometido el presunto abuso sexual.

El jefe comunal manifestó su preocupación por lo ocurrido y expresó: "Como padre, le duelen el alma estas cosas, y es muy triste que pasen. Cada vez que suceden estos hechos te moviliza y mucho".

Respecto al estado de salud de la adolescente, confirmó que recibió atención médica inicialmente en el hospital de Pozo Hondo y posteriormente fue trasladada a Santiago del Estero para realizarle estudios y controles médicos. Según indicó, la menor se encontraba en estado de shock y actualmente permanece en su domicilio.

El municipio analiza clausurar el boliche

Durante la entrevista, Albornoz también se refirió a la situación del local bailable y reconoció que anteriormente había recibido observaciones y multas por irregularidades en las condiciones de los baños.

El intendente adelantó que la Oficina de Calidad de Vida solicitará un informe policial para determinar las medidas administrativas correspondientes. En caso de constatarse los hechos denunciados, el municipio avanzaría con un acta de clausura del establecimiento mientras se esclarece lo sucedido.

Por otra parte, explicó que la adolescente había llegado desde Las Cejas, provincia de Tucumán, en un colectivo que trasladaba personas hacia Pozo Hondo. No obstante, aclaró que todavía se investiga si entre los pasajeros había menores y mayores de edad y a qué eventos asistieron.

La investigación continúa

Albornoz insistió en que todavía existen circunstancias que deben esclarecerse y remarcó que la información disponible es preliminar. Asimismo, aseguró que el municipio mantiene contacto con la familia y ofrece acompañamiento a través de sus áreas correspondientes.

Finalmente, el jefe comunal llamó a reforzar los controles y la prevención para evitar situaciones similares. También reconoció que aún se desconoce si existieron fallas en los procedimientos de seguridad durante la realización del evento.

Mientras tanto, la Justicia continúa investigando las circunstancias del presunto abuso sexual, con intervención de la Fiscalía a cargo de Gustavo Montenegro.