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Central Córdoba sigue sin levantar cabeza: cayó ante Platense, estiró su racha negativa y quedó último

El Ferroviario perdió por 2-0 en Vicente López sumando su tercera derrota consecutiva e hilvanando 11 partidos sin festejos. Además quedó en el fondo de la zona A del Torneo Clausura.

Hoy 20:59

Central Córdoba no pudo cambiar la imagen y volvió a quedarse con las manos vacías. El equipo de Sebastián Domínguez perdió 2-0 ante Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la anteúltima fecha del Torneo Clausura 2026, y profundizó su mal momento en la competencia.

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El Ferroviario resistió durante el primer tiempo, pero en el complemento el local encontró los espacios para destrabar el partido. A los 12 minutos, Guido Mainero apareció para marcar el 1-0 y poner en ventaja al equipo de Martín Palermo. Luego, a los 28', Víctor Cuesta apareció de cabeza y estableció el 2-0 definitivo.

La derrota vuelve a golpear a Central Córdoba, que atraviesa una extensa racha negativa. El conjunto santiagueño ya había sufrido un duro 5-0 ante Vélez en el Estadio Único Madre de Ciudades y llegó a Vicente López con diez partidos sin triunfos. Con este nuevo traspié, extendió la serie a once encuentros consecutivos sin ganar.

Más allá del resultado, el Ferroviario ya tiene asegurada su permanencia en Primera División, pero quedó sin posibilidades de avanzar a los playoffs. Ahora deberá afrontar la última fecha ante Lanús, el próximo domingo, con el objetivo de cerrar de la mejor manera un Clausura que estuvo lejos de las expectativas y comenzar a definir su proyecto de cara a 2027.

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