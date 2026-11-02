“Con Lali no te metas”: la China Suárez tuvo un gesto con la cantante y estallaron las redes

Tras la publicación de las fotos del casamiento con Pedro Rosemblat, la actriz recibió una catarata de comentarios de usuarios que no dejaron pasar su reacción.

Hoy 08:32

Mientras las redes sociales siguen hablando del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, un gesto inesperado de la China Suárez indignó a los fanáticos.

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La actriz, que compartió años de trabajo y amistad con la cantante en Casi Ángeles, no fue invitada a la boda, pero reaccionó públicamente a las fotos del evento.

La China le dio “me gusta” a la publicación que Lali hizo en Instagram con las postales de su casamiento junto a Rosemblat, un gesto que no pasó desapercibido y generó todo tipo de comentarios entre los seguidores de ambas.

Después de la íntima celebración en San Telmo, la estrella pop compartió en sus redes sociales una serie de imágenes junto a Pedro, mostrando algunos de los momentos más emotivos de la boda.

Entre los miles de likes que recibió la publicación, uno llamó especialmente la atención: el de la China Suárez.

La reacción de la actriz fue rápidamente detectada por los usuarios, que no tardaron en comentar la situación. “Debe estar revolcándose, Lali es todo lo que ella siempre soñó”, escribió una usuaria, sorprendida por la interacción.

Otros mensajes fueron más directos: “Con Lali no te metas”, “Lali, cuidá que le gustan los casados”, “Salí de acá China, ni se te ocurra”, “Que Lali cuide a Pedro porque esa China roba todo”.

Lali y la China compartieron años de trabajo en las ficciones de Cris Morena, especialmente en Casi Ángeles, donde forjaron una amistad que trascendió la pantalla.

Sin embargo, con el paso del tiempo, sus caminos se distanciaron y, a pesar de los recuerdos compartidos, la actriz no formó parte de la lista de invitados.