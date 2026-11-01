Se dieron a conocer los audios del VAR en las rojas de River ante Boca

La Liga Profesional difundió los diálogos del juez central, Nicolás Ramírez, con el de cabina, Silvio Trucco, en las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel, en el Superclásico.

Hoy 00:03

La Liga Profesional difundió los audios de las dos expulsiones de River en el Súper que Boca ganó 1 a 0 en la Bombonera. Esto resultó una sorpresa porque no hay registros cercanos de que en el mismo día de un partido se difundan estos diálogos. Incluso, son muy pocos los que se suben a Youtube y, generalmente, al día siguiente del juego. También llamó la atención, aunque esto no es inédito, que se muestre un diálogo de una jugada sin convocatoria a revisión, la roja de Gonzalo Montiel.

Recordar: Dogso es la sigla para manifestar que se trata de evita runa ocasión manfiesta de gol. Siempre que se difunde lo que conversaron un juez central y el de cabina es con la autorización del conductor de la Dirección Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy. Se sostiene la costumbre de exponer solo jugadas en los que se considera que hubo aciertos. Jamás se utilizó el canal de Youtube para admitir una equivocación en la determinación.

La expulsión del defensor fue como consecuencia de una falta de último recurso a Merentiel. Inicialmente, el juez central, Nicolás Ramírez, no había advertido la infracción, pero el encargado del VAR, Silvio Trucco, lo convocó a revisión.

El el video difundido este domingo por la noche, primero la locutora dio una descripción: "El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades, identifica la infracción, evalúa con acierto y consideraciones el aspecto táctico e invita al árbitro a una revisión en campo por tarjeta roja, quien luego de ver las imágenes cambia correctamente su decisión inicial, sanciona tiro libre directo y expulsa al infractor".

Desde el VAR (Trucco): "Vamos a chequear posible Dogso". AVAR (Gastón Suárez): "La tiene el arquero. Está en juego todavía".

Trucco: "La falta la tengo. Dame el momento que él disputa. Dale. Va el balón hacia él". Entonces, avisa: "No reanudes". Luego agrega: "Tiene distancia, tiene velocidad, tiene el control... El balón va hacia él", en referencia a Merentiel.

Trucco: "Nico, Silvio". Ramírez: "Sí, sí, ¿quién habla?". Trucco: "Nico, Silvio, ¿me escuchás?". Ramírez: "Sí, te escucho perfecto". Trucco: "Te invito a un OFR por posible tarjeta roja. Por Dogso".

Entonces, Ramírez dice: "Silvio, habla Nicolás, estoy en condiciones".

Trucco le responde: "Bien, Nico, te voy a mostrar primero todo, te voy a mostrar la infracción. Hay una sujeción... Mostrásela de frente, Juli. De frente, con la de frente. Dale. Hay una sujeción con los dos brazos".

Ramírez: "Perfecto, eso es lo que no observo en el campo de juego".

Trucco: "Ahora te doy para que valores tácticamente. El momento de la falta".

Ramírez: "Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol".

Trucco: "28 blanco. Número 28 blanco".

Ramírez: "Perfecto, voy a informar lo siguiente, voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por su gestión persistente e impedir una oportunidad manifiesta de gol".

Trucco: "Por Dogso".

Entonces, Ramírez le avisa al público: "Luego de una revisión en campo, observo que el jugador número 28 visitante comete una infracción de Dogso hacia el equipo rival. Decisión final: tiro libre para el equipo local y expulsión al jugador número 28 visitante".