El duro mensaje de Stefano Di Carlo contra el arbitraje tras la derrota de River ante Boca: “No tienen vergüenza”

El presidente del Millonario expresó su indignación en redes sociales luego de la derrota por 1-0 ante Boca en la Bombonera y cuestionó duramente las decisiones arbitrales. Jorge Brito y Matías Patanian también se sumaron a las críticas contra la AFA y el VAR.

Hoy 00:25

La derrota de River Plate por 1-0 frente a Boca Juniors en la Bombonera dejó fuertes repercusiones fuera del campo de juego. Una vez finalizado el Superclásico, el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, utilizó sus redes sociales para cuestionar el arbitraje de Nicolás Ramírez y apuntar contra la conducción del fútbol argentino.

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A través de su cuenta de X, el dirigente publicó un mensaje en el que manifestó su indignación por lo ocurrido durante el encuentro y lanzó una dura acusación: “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos, dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”.

El actual titular de la institución de Núñez no fue el único que expresó su malestar. Jorge Brito, expresidente del club, también se sumó a los cuestionamientos y apuntó contra la AFA, el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, el árbitro del partido y el VAR.

“Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz”, escribió Brito.

Por su parte, Matías Patanian, exvicepresidente de River, publicó un extenso descargo en el que repasó diferentes episodios arbitrales de la historia del fútbol argentino y cuestionó lo que considera un trato desfavorable para el Millonario en sus enfrentamientos ante Boca.

“No debiera sorprendernos: 23 años sin un penal en la cancha del rival es solo una muestra gratis. La historia los delata”, expresó al comienzo de su publicación.

En su mensaje, Patanian mencionó a distintos árbitros y recordó polémicas de varias décadas, además de apuntar contra la conducción arbitral actual. Sobre el cierre, sostuvo que los antecedentes son, desde su perspectiva, suficientes para respaldar sus cuestionamientos.

La postura de Stefano Di Carlo antes del Superclásico

Las declaraciones del presidente de River se suman a una serie de cuestionamientos que ya había expresado durante los días previos al partido. En la previa del encuentro, Di Carlo había manifestado su preocupación por el arbitraje y señalado directamente a la conducción de la AFA como responsable de garantizar la transparencia de las competencias.

“Entendemos la preocupación del hincha de River por el arbitraje, pero creemos que hay gente muy lógica y muy profesional. La responsabilidad y donde tenemos que mirar es hacia la AFA y su presidente. Hay que empezar a mirar para arriba, la responsabilidad sobre la transparencia y la competencia está ahí”, había declarado.

En esa misma oportunidad, también había recurrido a una expresión histórica dentro del mundo riverplatense para advertir que el club debía mantenerse atento: “Siempre hay que tener la guardia alta. Esto no es algo nuevo, estamos en esta situación hace más de una década. Sabemos cómo administrarlo. Haremos lo que sea que esté a nuestro alcance para defender el fútbol de River, como ha sido siempre”.

Además, durante la semana previa al encuentro, la dirigencia del Millonario había decidido no participar de la conferencia de prensa protocolar, una determinación que derivó en la suspensión del evento.

De esta manera, la caída ante el clásico rival volvió a profundizar el malestar de la dirigencia de River con el arbitraje argentino. Los mensajes de Di Carlo, Brito y Patanian trasladaron la polémica del Superclásico al terreno institucional y reavivaron las críticas contra la AFA y el funcionamiento del VAR.