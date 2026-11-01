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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2026 | 21º
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Policiales

Una alerta vecinal permitió detener en el barrio Alberdi a un hombre con varios pedidos de detención vigentes

El sospechoso fue interceptado durante la madrugada cuando presuntamente intentaba sustraer las cañerías de un aire acondicionado. Era buscado por la Justicia por distintos hechos contra la propiedad.

Hoy 21:36

Un hombre de 31 años que registraba varios pedidos de detención vigentes fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en el barrio Alberdi, luego de que una vecina alertara a la Policía sobre un presunto intento de robo en su vivienda. El procedimiento se concretó en la intersección de Alem y Bolivia, donde los efectivos lograron localizar e identificar al sospechoso.

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El operativo comenzó alrededor de las 4, cuando una mujer de 65 años utilizó la aplicación Policía Vecino, mediante el botón rojo, para denunciar que un desconocido se encontraba trepado a los techos de su propiedad e intentaba sustraer las cañerías del equipo de aire acondicionado. A partir de las características físicas y la vestimenta aportadas por la damnificada, los uniformados desplegaron un rastrillaje por las inmediaciones hasta dar con el hombre.

Al verificar sus datos personales, los efectivos comprobaron que el sospechoso, domiciliado en el barrio Huaico Hondo, registraba múltiples requerimientos judiciales. Sobre él pesaban pedidos de detención vigentes emitidos por las Comisarías Comunitarias N.º 49 y N.º 2. Además, la consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) arrojó resultado positivo, por lo que se estableció que era buscado por distintos hechos contra la propiedad cometidos en la zona norte de la Capital.

Ante esta situación, tomó intervención la Fiscalía correspondiente, que dispuso la aprehensión inmediata del acusado. Por orden judicial, el hombre fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N.º 2, donde quedó alojado en calidad de detenido mientras continúan las actuaciones judiciales.

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