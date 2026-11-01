Franco Colapinto terminó 8º y sumó puntos en el Gran Premio de México: Antonelli se coronó campeón mundial de F1

El piloto argentino de Alpine tuvo un buen domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y logró sumar unidades en la 19ª fecha de la temporada 2026.

Hoy 19:25

Franco Colapinto tuvo una buena actuación en el Gran Premio de México de Fórmula 1 y volvió a meterse en la zona de puntos. El argentino completó una carrera exigente en el Autódromo Hermanos Rodríguez y terminó dentro del Top 10, consiguiendo un resultado importante para Alpine en la recta final de la temporada.

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La competencia tuvo distintos momentos de tensión, con incidentes, penalizaciones y una bandera roja que obligó a detener la carrera durante varios minutos. Uno de los episodios más impactantes fue el accidente de Valtteri Bottas, quien perdió el control de su Cadillac tras una rotura en la suspensión delantera izquierda y terminó contra las defensas.

Después de aproximadamente 40 minutos, la actividad se reanudó para completar las 71 vueltas previstas. Colapinto logró mantenerse en la pelea y cerrar una actuación positiva, que le permitió volver a sumar unidades para el campeonato.

Kimi Antonelli se consagró campeón mundial de Fórmula 1

Más allá del resultado de la carrera, la jornada mexicana quedó marcada por la consagración de Andrea Kimi Antonelli como campeón mundial de Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes, de apenas 20 años, consiguió su primera corona y se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría.

Antonelli había largado desde la cuarta posición y protagonizó una carrera inteligente. Aprovechó las paradas en boxes de sus principales rivales para tomar momentáneamente el liderazgo y, después de la interrupción por el accidente de Bottas, logró recuperar posiciones hasta finalizar tercero.

Ese resultado le alcanzó para asegurar matemáticamente el campeonato y devolverle a Mercedes una corona de pilotos después de seis temporadas. La última había sido conquistada por Lewis Hamilton en 2020.

Verstappen ganó y Hamilton completó el podio

Max Verstappen se quedó con la victoria en el Gran Premio de México, luego de una intensa disputa con Lewis Hamilton, quien finalizó segundo. Antonelli completó el podio en una jornada que quedará en la historia de la Fórmula 1.

De esta manera, México fue escenario de dos grandes noticias para el automovilismo: el regreso de Franco Colapinto a los puntos y la consagración de una nueva estrella de la categoría, con Kimi Antonelli como el campeón más joven de todos los tiempos.