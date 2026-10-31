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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2026 | 25º
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EN VIVO I Newell's quiere asegurar su clasificación a playoffs ante un necesitado Unión

La Lepra buscará asegurar su clasificación a los octavos de final, mientras que el Tatengue necesita ganar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar.

Hoy 17:00

Newell's Old Boys y Unión de Santa Fe se enfrentarán este domingo 1 de noviembre, desde las 18.30, en el estadio Marcelo Bielsa, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular.

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TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Unión de Santa Fe Club Atlético Newell’s Old Boys
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