Unión Santiago festejó ante Los Verdes y sigue firme en el Regional

El Tricolor derrotó 2 a 0 ante el elenco de El Mojón en el partido de vuelta de la Tercera Ronda Eliminatoria de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. Enzo Acuña y Ángel Cura marcaron los goles de la clasificación.

Hoy 18:59

Unión Santiago consiguió una importante victoria como visitante y se metió en la Cuarta Ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. El Tricolor venció por 2 a 0 a Los Verdes en el encuentro de vuelta de la Tercera Ronda Eliminatoria de la Región Centro y continúa en carrera por el ascenso.

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Los goles del conjunto santiagueño fueron convertidos por Enzo Acuña y Ángel Cura, quienes le dieron forma al triunfo que le permitió sellar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia.

Unión Santiago ya conoce a su próximo rival

Con el pase asegurado, el Tricolor tendrá como próximo desafío a Defensores de La Boca de La Rioja, equipo al que enfrentará en la Cuarta Ronda de la Región Centro.

De esta manera, Unión Santiago sigue alimentando su ilusión en el Regional Amateur y buscará dar otro paso en su camino hacia el objetivo del ascenso.