La expulsión de Martínez Quarta desató la polémica en el Superclásico: qué dice el reglamento y por qué cuestionaron al VAR

El defensor de River vio la tarjeta roja tras una revisión de Nicolás Ramírez por una infracción sobre Miguel Merentiel.

Hoy 19:11

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate tuvo una de sus primeras grandes polémicas cuando Lucas Martínez Quarta fue expulsado por una infracción sobre Miguel Merentiel. El árbitro Nicolás Ramírez, tras ser llamado por el VAR, revisó la jugada y determinó que el defensor había impedido una ocasión manifiesta de gol, por lo que le mostró la tarjeta roja directa.

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La acción se produjo durante los primeros minutos del encuentro en La Bombonera. Martínez Quarta tomó del cuerpo al delantero uruguayo cuando avanzaba hacia el arco de River. En primera instancia, Ramírez no sancionó la infracción, pero recibió el llamado del VAR, a cargo de Silvio Trucco, y se dirigió al monitor para observar nuevamente la secuencia. Tras la revisión, modificó su decisión y expulsó al futbolista del Millonario.

La decisión generó controversia y fue analizada por el especialista arbitral Miguel Scime, quien sostuvo que el árbitro acertó al sancionar la falta, pero se equivocó al considerar que se trataba de una ocasión manifiesta de gol, conocida en el ámbito arbitral como DOGSO.

Para fundamentar su interpretación, Scime hizo referencia a la Regla 12 de las Reglas de Juego, que establece distintos aspectos que deben evaluarse para determinar si una infracción impidió una oportunidad clara de gol. Entre ellos se encuentran la distancia entre el lugar de la falta y el arco, la dirección general de la jugada, las posibilidades del atacante de mantener o recuperar el control de la pelota y la ubicación y cantidad de defensores y atacantes.

Según el análisis del especialista, el punto determinante estuvo en la posibilidad de que Merentiel pudiera controlar el balón. Scime consideró que el delantero no tenía la posesión ni una posibilidad clara e inmediata de hacerse con la pelota, por lo que entendió que no estaban dadas las condiciones para interpretar la acción como una ocasión manifiesta de gol.

Por ese motivo, el exárbitro sostuvo que la infracción debió sancionarse como una falta táctica que interrumpió un ataque prometedor, con tarjeta amarilla para Martínez Quarta y no con la expulsión. También cuestionó la intervención del VAR por recomendar una revisión que, desde su perspectiva, derivó en una decisión disciplinaria equivocada.

La tarjeta roja obligó al entrenador Leonardo Ponzio a modificar rápidamente el planteo de River. Lucas Beltrán dejó el campo de juego y Lautaro Rivero ingresó para reorganizar la defensa y cubrir el espacio que había quedado tras la salida de Martínez Quarta.

Con un futbolista más, Boca encontró la ventaja a los 27 minutos del primer tiempo. Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina y Lautaro Di Lollo ganó de cabeza dentro del área para marcar el 1-0, resultado con el que finalmente se impuso el Xeneize.

De esta manera, la expulsión de Martínez Quarta se convirtió en una de las jugadas determinantes del Superclásico y abrió el debate sobre los criterios que deben aplicarse para sancionar una ocasión manifiesta de gol y el alcance de la intervención del VAR.