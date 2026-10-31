EN VIVO I Belgrano y Barracas Central se enfrentan en un duelo clave por los playoffs del Clausura

El Pirata buscará recuperarse de su última derrota y dar un paso importante hacia los octavos de final, mientras que el Guapo intentará extender su invicto. Ambos llegan con 22 puntos en la Zona B.
Belgrano de Córdoba recibirá este domingo a Barracas Central, desde las 18.30, en el Gigante de Alberdi, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos, que buscan asegurar su clasificación a los playoffs en la recta final de la fase regular.
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