Boca le ganó a River y estiró su paternidad en el historial del Superclásico

El Xeneize venció 1 a 0 en La Bombonera con gol de Lautaro Di Lollo y consiguió su tercera victoria consecutiva ante el Millonario.

Hoy 19:18

Boca volvió a festejar ante River y amplió su ventaja en el historial del Superclásico. El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso por 1 a 0 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, con un cabezazo de Lautaro Di Lollo.

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Con este resultado, el Xeneize alcanzó los 95 triunfos en los 267 enfrentamientos oficiales entre ambos equipos. River, por su parte, acumula 88 victorias, mientras que los 84 partidos restantes terminaron en empate.

Así quedó el historial entre Boca y River

La victoria de este domingo le permitió a Boca ampliar a siete partidos la diferencia sobre su clásico rival. Además, consiguió su tercer triunfo consecutivo ante River, después de los éxitos por 2 a 0 en noviembre de 2025 y 1 a 0 en abril de 2026.

En los últimos seis enfrentamientos, el conjunto de la Ribera consiguió cuatro victorias, mientras que el Millonario se impuso en las dos restantes.

El historial por competencias

En los torneos de ligas nacionales, Boca también mantiene la ventaja: disputaron 219 encuentros, con 81 triunfos xeneizes, 73 victorias de River y 65 empates.

En las copas nacionales se enfrentaron 15 veces, con cinco victorias del Millonario, tres del Xeneize y ocho igualdades. En el plano internacional, jugaron 32 partidos: Boca ganó 11, River 10 y hubo 11 empates en el tiempo reglamentario.

De esta manera, el triunfo en La Bombonera no solamente significó una alegría deportiva para Boca, sino que también le permitió estirar su diferencia en uno de los historiales más importantes del fútbol mundial.