Kimi Antonelli se metió en la historia de la Fórmula 1: así quedó la tabla de campeones mundiales

El italiano conquistó su primer título mundial con apenas 20 años tras consagrarse en el Gran Premio de México. Michael Schumacher y Lewis Hamilton continúan en lo más alto del historial, con siete coronas cada uno, mientras que Juan Manuel Fangio ocupa el segundo lugar.

Hoy 19:59

La Fórmula 1 tiene un nuevo campeón y su nombre ya forma parte de los libros de historia. Kimi Antonelli se consagró en el Gran Premio de México 2026 y consiguió su primera corona mundial con apenas 20 años, convirtiéndose en el piloto más joven en alcanzar este logro.

La consagración del italiano también modificó la histórica lista de campeones de la máxima categoría del automovilismo. Antonelli se incorporó al grupo de pilotos que conquistaron un campeonato mundial y se convirtió en el primer italiano en conseguirlo desde Alberto Ascari, en 1953.

Quiénes son los máximos campeones de la Fórmula 1

En lo más alto del historial continúan Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos con siete títulos mundiales. Detrás aparece el argentino Juan Manuel Fangio, quien consiguió cinco coronas y mantiene su lugar entre las máximas leyendas del automovilismo.

El tercer escalón está compartido por Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen, todos con cuatro campeonatos. Más atrás aparecen varios históricos de la categoría, como Ayrton Senna, Jackie Stewart, Nelson Piquet, Niki Lauda y Jack Brabham, con tres títulos cada uno.

La tabla histórica de campeones de la Fórmula 1

7 títulos: Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

Michael Schumacher y Lewis Hamilton. 5 títulos: Juan Manuel Fangio.

Juan Manuel Fangio. 4 títulos: Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen.

Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen. 3 títulos: Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet y Ayrton Senna.

Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet y Ayrton Senna. 2 títulos: Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen y Fernando Alonso.

Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen y Fernando Alonso. 1 título: Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Denny Hulme, Jochen Rindt, James Hunt, Mario Andretti, Jody Scheckter, Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Kimi Räikkönen, Jenson Button, Nico Rosberg, Lando Norris y Kimi Antonelli.

Con su consagración, Antonelli se sumó a una lista de 36 pilotos campeones mundiales desde la creación de la Fórmula 1 en 1950. Su primer título marca el comienzo de una nueva etapa para el automovilismo italiano y abre la expectativa sobre cuánto podrá crecer su palmarés en los próximos años.