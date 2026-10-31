EN VIVO I Lanús recibe a Gimnasia de Mendoza con la misión de asegurar su clasificación a los playoffs

El Granate buscará extender su invicto de siete partidos y sellar su pase a los octavos de final del Torneo Clausura. Por su parte, el Lobo mendocino necesita recuperarse de dos derrotas consecutivas para mantenerse entre los ocho mejores de la Zona A.
Lanús y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este domingo 1 de noviembre, desde las 20.45, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular.
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