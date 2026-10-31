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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2026 | 24º
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EN VIVO I Lanús recibe a Gimnasia de Mendoza con la misión de asegurar su clasificación a los playoffs

El Granate buscará extender su invicto de siete partidos y sellar su pase a los octavos de final del Torneo Clausura. Por su parte, el Lobo mendocino necesita recuperarse de dos derrotas consecutivas para mantenerse entre los ocho mejores de la Zona A.

Hoy 20:45

Lanús y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este domingo 1 de noviembre, desde las 20.45, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular.

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