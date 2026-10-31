Arón Quiroga fue el más veloz y se consagró en los 21K de la maratón aniversario del Diario El Liberal

El atleta tucumano se impuso en la distancia más larga de la competencia con un tiempo de 1:04:13. El santiagueño Mauricio Garzón y el riojano Gustavo Frencia completaron el podio.

Hoy 09:48

El tucumano Arón Quiroga se consagró ganador de los 21 kilómetros de la 67ª edición del Maratón Aniversario de El Liberal, que se disputó este domingo por las calles de la ciudad Capital de Santiago del Estero, bajo la denominación “115 Años del Banco Santiago del Estero”.

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El atleta protagonizó una destacada actuación en la tradicional prueba de media maratón y cruzó la meta en el primer lugar con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 13 segundos, logrando quedarse con la victoria en una de las competencias más importantes del calendario atlético nacional.

El segundo puesto fue para el santiagueño Mauricio Garzón, quien registró un tiempo de 1:05:14, mientras que el riojano Gustavo Frencia completó el podio con 1:07:11.

Arón Quiroga celebró su victoria y destacó las condiciones de la carrera

Después de cruzar la meta, el ganador expresó su satisfacción por el resultado y destacó la importancia de la competencia.

“Estoy muy contento, es una de las competencias más importantes del país”, manifestó Quiroga.

Además, recordó su participación anterior, cuando había finalizado en la cuarta posición, y valoró la preparación que realizó para esta edición.

“El año pasado quedé cuarto y esta vez se me dio. Hice el esfuerzo de venir antes y me sentí mejor. El clima estuvo mucho mejor para competir”, señaló.

Finalmente, dedicó su triunfo a sus seres queridos: “Se lo dedico a mi esposa, hijos, familia y amigos, que me apoyan para poder seguir en el alto rendimiento”.

El podio de los 21K masculinos

Arón Quiroga (Tucumán): 1:04:13. Mauricio Garzón (Santiago del Estero): 1:05:14. Gustavo Frencia (La Rioja): 1:07:11.

De esta manera, Quiroga celebró una importante victoria en el Maratón de El Liberal, mejorando su actuación del año pasado y quedándose con el primer puesto de los 21K en una nueva edición de la tradicional competencia santiagueña.