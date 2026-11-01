Maira Belén Díaz se quedó con el primer puesto en los 10K femeninos de la Maratón de El Liberal

La atleta santiagueña del barrio Mariano Moreno se quedó con el primer puesto de la clasificación femenina con un tiempo de 40 minutos y 20 segundos. Tras cuatro años de participación, logró su primera victoria en la tradicional competencia.

Hoy 09:00

Maira Belén Díaz se consagró ganadora de los 10 kilómetros femeninos de la 67ª edición de la Maratón de El Liberal, disputada este domingo en Santiago del Estero. La atleta del barrio Mariano Moreno completó el recorrido en 40 minutos y 20 segundos y celebró emocionada su primera victoria en la tradicional competencia.

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Tras cruzar la meta, Díaz expresó su alegría por el resultado: "Estoy feliz, la verdad que muy emocionada. Es la primera vez que gano esta competencia de El Liberal. Para mí es un orgullo representar a mi provincia y también a mi escuela. Me preparé todo el año y estoy muy contenta de cumplir mi objetivo".

La santiagueña contó que participa desde hace cuatro años y que siempre había conseguido subir al podio, aunque hasta ahora no había podido alcanzar el primer puesto. "Siempre estuve segunda o tercera y este año conseguí el primer lugar, así que estoy muy contenta", destacó.

Sobre el desarrollo de la carrera, Díaz explicó que desde el comienzo decidió tomar la iniciativa. "Salí a dar todo de mí", aseguró, y detalló que su estrategia consistió en mantener el ritmo durante la primera mitad del recorrido para luego aumentar la velocidad y llegar con energías al tramo final.

Sin embargo, reconoció que uno de los momentos más difíciles llegó en el kilómetro 9, cuando comenzó a recibir indicaciones de que encabezaba la clasificación. "Yo más o menos sabía que iba primera, pero no podía creerlo. Venía conteniendo la emoción y los nervios", recordó.

Finalmente, la ganadora dedicó su triunfo a sus seres queridos: "Se lo dedico a mi familia, a mi abuela que me acompaña desde donde esté, a mi grupo que me apoya mucho y a mis compañeros de trabajo".

El podio de los 10K femeninos de la Maratón de El Liberal

La clasificación femenina de los 10 kilómetros quedó conformada de la siguiente manera, de acuerdo con los tiempos oficiales de la competencia: