La catamarqueña Nadine Vilca se consagró ganadora de los 21K de la maratón de El Liberal

La atleta se impuso en la tradicional competencia disputada por las calles de Santiago del Estero con un tiempo de 1:22:42. La santiagueña Gisela Díaz y la jujeña Lorena Lizárraga completaron el podio.

Hoy 09:30

La catamarqueña Nadine Vilca se consagró ganadora de los 21 kilómetros femeninos de la 67ª edición del Maratón Aniversario de El Liberal, que se disputó este domingo por las calles de la ciudad Capital de Santiago del Estero, bajo la denominación “115 años del Banco Santiago del Estero”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La atleta tuvo una destacada actuación en la tradicional prueba de media maratón y cruzó la meta en el primer lugar con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 42 segundos, quedándose con la victoria en una de las competencias más importantes del calendario atlético regional.

El segundo puesto fue para la santiagueña Gisela Díaz, quien completó el recorrido en 1:25:11, mientras que la jujeña Lorena Lizárraga finalizó tercera con un registro de 1:26:05.

El podio de los 21K femeninos

Nadine Vilca (Catamarca): 1:22:42. Gisela Díaz (Santiago del Estero): 1:25:11. Lorena Lizárraga (Jujuy): 1:26:05.

De esta manera, Nadine Vilca celebró su triunfo en los 21K femeninos del maratón de El Liberal, en una nueva edición de la tradicional competencia que volvió a reunir a atletas de distintas provincias argentinas en las calles de la Madre de Ciudades.