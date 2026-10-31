Boca y River vuelven a verse las caras en un imperdible Superclásico con mucho en juego

El Xeneize buscará volver a ser líder de la tabla anual, mientras que el Millonario necesita ganar para seguir soñando con la Copa Libertadores 2027. Arranca a las 15.

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Boca y River protagonizarán este domingo 1 de noviembre, desde las 15, una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. Será el enfrentamiento oficial número 267 entre ambos equipos, con puntos fundamentales en juego para la clasificación a las competencias internacionales y la definición de la tabla anual.

El partido será dirigido por Nicolás Ramírez y tendrá transmisión de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Boca busca dar un paso clave hacia el título

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega después de vencer 1-0 a Independiente en Avellaneda, con un gol de cabeza de Facundo Herrera.

Una victoria frente a River dejaría al Xeneize dependiendo de sí mismo para quedarse con el primer puesto de la clasificación anual, que otorga un título de liga, y prácticamente aseguraría su presencia en la Copa Libertadores 2027. Los de Arruabarrena quedaron con 57 puntos a dos del nuevo líder Rosario Central.

En cuanto a la formación, el Vasco mantiene una incógnita en ataque: Alan Velasco o Sebastián Villa acompañarán a Leonel Flores y Miguel Merentiel. Además, el entrenador evaluará el desgaste físico de sus habituales titulares antes de confirmar el equipo.

River necesita ganar para seguir soñando con la Libertadores

Del otro lado, River llega fortalecido por dos victorias consecutivas, luego de superar 3-0 a Belgrano en Córdoba y 1-0 a Racing en el Monumental.

El equipo conducido por Leonardo Ponzio ocupa el séptimo puesto de la tabla anual con 52 unidades, a cinco de Boca y a cuatro de Rosario Central, que actualmente se quedaría con la última plaza de clasificación a la Libertadores.

Por eso, un triunfo en La Bombonera resulta fundamental para sus aspiraciones internacionales. En la última fecha, el Millonario visitará a Aldosivi en Mar del Plata.

Ponzio deberá afrontar el encuentro sin Aníbal Moreno ni Fausto Vera, ambos lesionados, por lo que el juvenil Lucas Silva se perfila como titular y disputaría su primer Superclásico.

Además, Lucas Martínez Quarta regresará a la defensa después de cumplir una suspensión, mientras que Marcos Acuña también volvería al once inicial.

El historial y la marca que puede alcanzar Boca

El Xeneize buscará conseguir su tercera victoria consecutiva frente a River, una marca que no alcanza en partidos oficiales desde 1991.

Boca ganó los últimos dos enfrentamientos: 2-0 en noviembre de 2025 y 1-0 en abril de 2026, este último con un gol de Leandro Paredes en el Monumental.

En el historial general de partidos oficiales, Boca suma 94 triunfos, River 88 y se registraron 84 empates.

Las posibles formaciones de Boca y River

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Boca vs. River: hora, TV y árbitro

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026.

Domingo 1 de noviembre de 2026. Hora: 15.00.

15.00. Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

ESPN Premium y TNT Sports Premium. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 15.

Con la tabla anual al rojo vivo y la clasificación internacional en juego, Boca y River disputarán un Superclásico que puede marcar el rumbo de ambos clubes en el cierre de la temporada.