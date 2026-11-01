Donald Trump aseguró que Flávio Bolsonaro podrá permanecer en Estados Unidos “el tiempo que quiera”

El presidente estadounidense respaldó la permanencia del senador brasileño en su país tras su salida de Brasil, luego de perder las elecciones frente a Lula da Silva. Sin embargo, aclaró que no tiene previsto reunirse con él.

Hoy 01:08

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el senador brasileño Flávio Bolsonaro podrá permanecer en territorio estadounidense “el tiempo que quiera”, luego de abandonar Brasil tras su derrota en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario realizó las declaraciones este sábado en su club Mar-a-Lago, ubicado en Palm Beach, Florida, aunque aclaró que no tiene previsto mantener un encuentro con el dirigente.

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Consultado por periodistas sobre la situación del excandidato presidencial brasileño, Trump confirmó que su Gobierno autorizó su ingreso al país y respaldó la decisión. Sin embargo, evitó involucrarse directamente en su situación política y señaló que no piensa reunirse con él.

El mandatario ya había hecho referencia al tema durante la semana, cuando defendió la autorización para que Bolsonaro ingresara a Estados Unidos. En aquella oportunidad sostuvo que consideraba “muy extraña” la elección brasileña y evitó pronunciarse sobre la autoproclamación del senador como “líder de Brasil”.

Al ser consultado nuevamente sobre el trato que recibió el dirigente y su familia después de los comicios, Trump sostuvo que fueron tratados de manera injusta. “No tomé partido en la elección, pero cuando veo algo que resulta inapropiado, lo señalo. Creo que él y su familia fueron tratados de manera muy injusta”, manifestó.

Marco Rubio negó que Estados Unidos organizara su salida de Brasil

En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se refirió al traslado de Bolsonaro y aseguró que la administración de Trump no participó en los preparativos para que abandonara Brasil.

Durante una conferencia de prensa realizada en Atlanta, Georgia, el funcionario explicó que el senador ya contaba con una visa y que la decisión de permitirle ingresar a Estados Unidos fue tomada por el propio presidente.

“Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, explicó Rubio. También remarcó que el Gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en los movimientos realizados antes de su llegada.

Las declaraciones se produjeron durante una reunión de dos días con ministros de Relaciones Exteriores de los países integrantes del Grupo de los 20 (G20), en la que también participó el canciller brasileño, Mauro Vieira.

Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

La llegada del senador a Estados Unidos estuvo precedida por un recorrido que incluyó una escala en Argentina y otra en Ecuador. Bolsonaro abandonó Brasil el 27 de octubre, acompañado por su esposa y sus dos hijas, luego de que el Supremo Tribunal Federal brasileño le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de una investigación judicial por presunto lavado de dinero.

La familia ingresó a la Argentina a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, el ingreso se produjo a las 22:50 y, cuarenta minutos después, los cuatro integrantes abordaron un vuelo privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador.

Desde allí continuaron el viaje hacia Miami, donde llegaron durante la mañana del miércoles 28 de octubre. El organismo migratorio argentino indicó que los integrantes de la familia presentaron documentación habilitada y que no registraban impedimentos legales para ingresar al país.

La salida generó interrogantes en Brasil, ya que el senador no había cumplido con la orden judicial de entregar sus pasaportes. La Policía Federal brasileña no contaba con un registro oficial de su salida, mientras que la Justicia mantenía abierta la investigación en su contra.

La salida generó un nuevo capítulo de tensión entre Brasil y Argentina

El traslado también tuvo repercusiones diplomáticas en la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para solicitar información sobre una eventual participación de funcionarios del Gobierno de Javier Milei en el recorrido del senador.

El encuentro tuvo lugar con representantes de la Cancillería brasileña y, según trascendió, fue planteado como un procedimiento para reunir información, sin que se presentara una protesta diplomática formal.

Por su parte, la Casa Rosada sostuvo que Bolsonaro había ingresado a la Argentina con documentación válida y sin alertas internacionales que impidieran su ingreso. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también se refirió a esa situación.

El episodio se produjo en medio de un escenario de distanciamiento entre los gobiernos de Argentina y Brasil, que desde agosto mantienen sus relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios, luego de la salida de sus respectivos embajadores.

Con su reciente declaración, Trump volvió a expresar su respaldo al entorno de los Bolsonaro, aunque evitó comprometerse con una reunión personal con el senador brasileño. Mientras tanto, su permanencia en Estados Unidos agrega un nuevo elemento a las tensiones políticas y diplomáticas que atraviesan la relación entre Washington, Brasilia y Buenos Aires.