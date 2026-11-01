Desmantelan una red de narcotráfico en San José del Boquerón

Un operativo en San José del Boquerón, departamento Pellegrini, resultó en el descubrimiento de más de 219 kilos de cocaína gracias a un perro detector de narcóticos y la actuación policial.

Hoy 01:41

Un operativo policial realizado en San José del Boquerón, en el departamento Pellegrini, ha llevado al desmantelamiento de una red de narcotráfico que operaba en la región. La intervención de Maia, un perro detector de narcóticos, fue fundamental para descubrir un cargamento que superó los 219 kilos de cocaína. Este hecho resalta la importancia de las unidades caninas en la lucha contra el tráfico de drogas y la seguridad pública.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Provincial 2, donde personal de la policía de Muralla Norte, junto a otras dependencias, realizaba controles vehiculares rutinarios. Durante estas inspecciones, fueron detenidas dos camionetas tipo pick-up: una Mitsubishi negra y una Toyota blanca. Los ocupantes de estos vehículos mostraron claros signos de nerviosismo al ser identificados por las autoridades, lo que alertó a los efectivos sobre posibles irregularidades.

En medio de este control, una tercera camioneta Toyota pasó a gran velocidad en dirección sur, lo que llevó a la policía a cerrar las rutas adyacentes. Posteriormente, este vehículo fue interceptado en las cercanías de La Manga. La inspección inicial de la Mitsubishi reveló detalles sospechosos, como una alfombra recientemente colocada, restos de pintura fresca y tornillos nuevos, lo que sugirió modificaciones en su estructura original.

Fue en este punto que Maia, la can detectora, entró en acción. Al realizar una marcación activa en áreas específicas de la camioneta, proporcionó los indicios necesarios para que el equipo especializado realizara una revisión más exhaustiva. Esta inspección meticulosa llevó al hallazgo de compartimentos acondicionados dentro del vehículo, que contenían 210 paquetes de cocaína compactados, con un peso total de 219 kilos y 319 gramos.

El operativo no solo resultó en el descubrimiento de la droga, sino que también se lograron incautar tres camionetas y una suma de $3.260.000 en efectivo. Cuatro individuos, todos originarios de la provincia de Salta, fueron detenidos y están a disposición de la Justicia Federal. La valuación del cargamento confiscado se estima en aproximadamente $1.744.000, equivalente a más de 2.683 millones de pesos argentinos.

Los detenidos, los vehículos, el dinero y la droga fueron trasladados bajo un operativo especial de seguridad para garantizar la integridad durante el proceso judicial. La investigación ha sido ampliada para determinar el origen y destino del cargamento, así como para identificar posibles cómplices involucrados en esta red de narcotráfico.