Facu Mazzei en Santiago: “Nuestra alma siempre está vibrante cuando bailamos”

El reconocido bailarín, coreógrafo y artista visitó Santiago del Estero para brindar clases en los estudios Lit House y AV. En diálogo con Diario Panorama, habló de su pasión por la danza, su camino en la docencia y la importancia de animarse a bailar sin miedo al qué dirán.

Hoy 23:50

La danza es mucho más que aprender una coreografía: es descubrir el propio cuerpo, expresarse y perder la vergüenza. Así lo entiende Facu Mazzei, quien visitó Santiago del Estero y compartió su experiencia artística y su pasión por el baile en una entrevista con Diario Panorama.

Durante su estadía en la provincia, el bailarín brindó clases en Lit House y AV, dos espacios que lo recibieron para compartir sus conocimientos y trabajar con alumnos de distintas edades. Su propuesta fue más allá de enseñar pasos y coreografías: buscó transmitir herramientas para que cada persona pueda conocer su cuerpo, ganar confianza y encontrar su propia manera de moverse.

Una pasión que nació desde chico

Al recordar sus comienzos en la danza y su acercamiento a la docencia, Mazzei destacó la influencia de su mamá, quien fue fundamental para despertar su interés por la enseñanza.

“La docencia me la inculcó mi mamá. Me ayudó a aprender coreografías y, desde ese momento, conecté con la danza”, contó.

Su participación en el programa Bailando significó una gran oportunidad para mostrar su talento y alcanzar una mayor exposición artística. Esa experiencia también le permitió comenzar a recibir invitaciones para viajar al interior del país y compartir sus conocimientos con nuevos alumnos.

“El Bailando me dio una gran vidriera para eso y luego me llamaron del interior para dar clases, para enseñar a las personas a moverse, a conocer su cuerpo, quitarse la vergüenza y el qué dirán”, explicó.

En ese sentido, remarcó que bailar es una experiencia que permite conectar con uno mismo y liberar emociones. “Nuestra alma siempre está vibrante cuando bailamos”, expresó.

Su paso por Panorama Play

Además de sus actividades en los estudios de danza, Facu Mazzei visitó el streaming de Panorama Play, donde participó del programa ¿Qué, no me has visto?.

Facu

Durante la charla, conducida por Rami Trejo, Mili Giraudo, Anto Cinquegrani y Zorrito Martínez, habló sobre su trayectoria, sus proyectos y su experiencia en Santiago del Estero.

El encuentro también tuvo un momento de diversión cuando el artista se animó a enseñarles una coreografía a los conductores, que intentaron seguir sus movimientos y sumarse a la propuesta.

Nuevos proyectos y su apuesta por la enseñanza

En cuanto a su presente profesional, Mazzei continúa trabajando en sus propios proyectos artísticos y forma parte del cuerpo técnico de Flavio Mendoza, con quien se encuentra preparando una nueva temporada y los próximos compromisos del espectáculo.

Paralelamente, mantiene su compromiso con la docencia y continúa recorriendo distintas provincias para acercar sus conocimientos a bailarines y personas que desean iniciarse en la danza.

Su visita a Santiago del Estero dejó una experiencia de formación e intercambio con artistas locales, pero también un mensaje que atraviesa toda su filosofía: no hace falta ser bailarín profesional para disfrutar del movimiento, expresarse y animarse a bailar.

Porque, como transmitió durante su encuentro con Diario Panorama, la danza es una forma de conectar con el cuerpo, dejar de lado los prejuicios y permitir que cada persona encuentre su propia manera de expresarse.