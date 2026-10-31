Quimsa imparable: terminó con el invicto de Peñarol y quedó como único líder de la Liga Nacional

La Fusión venció al elenco marplatense por 78-73 en el estadio Ciudad consiguiendo su sexto triunfo consecutivo para seguir mirando a todos desde arriba.

Hoy 14:40

Quimsa consiguió una importante victoria en la Liga Nacional de Básquet al derrotar por 78-73 a Peñarol de Mar del Plata, en un intenso duelo de punteros disputado en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero. Con este resultado, la Fusión quedó como único líder de la competencia, con un récord perfecto de 6-0.

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El encuentro comenzó con algunas imprecisiones del conjunto santiagueño, que encontró sus primeros puntos cerca del aro con Saiz. Sin embargo, la visita aprovechó los lanzamientos exteriores de Giorgetti y Pérez para quedarse con el primer cuarto por 19-15.

En el segundo parcial, Quimsa mejoró su funcionamiento ofensivo y defensivo. Saiz y Rutenberg fueron importantes para revertir el marcador, mientras que Méndez aportó cinco puntos consecutivos para que el equipo dirigido por Lucas Victoriano se fuera al descanso arriba por 38-30.

Quimsa resistió la reacción de Peñarol y cerró una gran victoria

En el tercer período, Laterza amplió la diferencia con un lanzamiento de tres puntos y la Fusión sostuvo su ventaja gracias a las apariciones de Rutenberg y Martínez. De esta manera, el conjunto santiagueño llegó al último cuarto con una diferencia de nueve unidades (59-50).

Peñarol reaccionó en el tramo decisivo y, con aportes de Pérez y Guerra, logró ponerse a solamente un punto. Sin embargo, Tyren Johnson apareció en el momento más complicado con ocho puntos consecutivos y un tapón sobre Thornton para devolverle tranquilidad al local.

En los minutos finales, el equipo marplatense intentó acercarse mediante Vega y Thornton, pero un triple de Solanas terminó de asegurar el triunfo de Quimsa por 78-73.

En el conjunto ganador se destacaron Facundo Rutenberg, con 15 puntos, y Tyren Johnson, con 13 unidades y 5 rebotes. Por el lado de Peñarol, Luciano Guerra fue el máximo anotador con 17 puntos.

Lo que viene para Quimsa

Con seis victorias en igual cantidad de presentaciones, Quimsa se mantiene invicto y disfruta de la cima en soledad de la Liga Nacional.

El próximo compromiso de la Fusión será el viernes frente a Lanús, mientras que Peñarol continuará su visita por Santiago del Estero enfrentando a Olímpico el lunes en La Banda.

El equipo de Lucas Victoriano buscará extender su gran comienzo de temporada y defender el liderazgo de la máxima categoría del básquet argentino.