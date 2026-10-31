“Se reía en mi cara”: la indignante justificación de Julio Tejeda tras el femicidio de María Galván

El acusado fue localizado en una finca abandonada del paraje San Lorenzo, luego de un intenso operativo de búsqueda. Según fuentes policiales y judiciales, al momento de su captura justificó el asesinato de su pareja con una frase escalofriante. Será indagado el próximo martes.

Hoy 08:51

La investigación por el femicidio de María Vanina Eugenia Galván sumó un nuevo capítulo tras la detención de Julio Tejeda, acusado de asesinar a la madre de sus hijos en una vivienda del barrio Fátima.

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Tras permanecer prófugo y ser intensamente buscado por las fuerzas de seguridad, el hombre fue localizado durante la madrugada en una finca abandonada del paraje San Lorenzo. Allí, según trascendió a partir de fuentes policiales y judiciales, realizó una declaración espontánea que causó indignación entre los investigadores.

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De acuerdo con la información publicada por El Liberal, Tejeda habría reconocido ante los efectivos que participaron del procedimiento que atacó a su pareja con cinco puñaladas. Al explicar los motivos del crimen, expresó: “Cuando le pregunté por el amante ella se reía en mi cara, por eso la maté”.

La frase fue pronunciada sin que los policías le realizaran una pregunta sobre lo sucedido, según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento.

Un intenso operativo terminó con su captura

La búsqueda de Tejeda había movilizado a efectivos del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, que desplegaron un operativo cerrojo en Clodomira y localidades cercanas.

Los investigadores trabajaban contrarreloj ante la posibilidad de que el acusado abandonara la provincia. En ese contexto, la llegada de familiares suyos desde Buenos Aires durante el miércoles encendió las alertas de los pesquisas, que sospechaban que podrían ayudarlo a salir de Santiago del Estero de manera clandestina.

Finalmente, el prófugo fue localizado alrededor de las 5 de la madrugada, en una finca abandonada del paraje San Lorenzo.

Según trascendió, se encontraba hambriento y aturdido. No habría ofrecido resistencia cuando los efectivos irrumpieron en el lugar para concretar su detención.

Secuestraron ropa con manchas de sangre

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron las prendas de vestir que llevaba Tejeda, las cuales presentaban manchas hemáticas que serían de la víctima.

Por otra parte, la motocicleta en la que se movilizaba había sido encontrada previamente a pocos metros de la vivienda de un hombre identificado como "Roy", señalado en la investigación como el supuesto amante de María.

Estos elementos forman parte de las evidencias que serán analizadas en el marco de la causa.

Será indagado por el femicidio de María Galván

Tras concretarse la detención, las autoridades judiciales confirmaron que Julio Tejeda será indagado el próximo martes.

El acusado quedó alojado en el Centro Único de Detenidos, imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Esta calificación legal contempla como única pena posible la prisión perpetua, en caso de que se dicte una condena.

Mientras tanto, la instrucción penal continúa bajo la intervención de la Unidad de Género e Intrafamiliar de La Banda, que avanza con la incorporación de pericias científicas realizadas por la División Criminalística y los informes definitivos de la autopsia judicial.

Los resultados de esas medidas serán fundamentales para completar la reconstrucción del ataque y avanzar en el esclarecimiento del femicidio.