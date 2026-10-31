La Joaqui y Tiago PZK encendieron el escenario con un baile que desafió la censura

La cantante y el artista protagonizaron un momento de alto voltaje durante un show en Chacarita. Las imágenes no tardaron en viralizarse.

Hoy 08:04

La Joaqui se presentó este viernes en Chacarita y no solo cantó sus grandes hits. También recibió la visita de Tiago PZK, su nuevo novio, con quien realizó un baile de alto voltaje que quedó al borde de las películas XXX.

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La pareja entonó varios temas juntos, pero volcó toda su sensualidad en “Obsesión”, el sencillo que lanzaron esta semana. Allí hablan de su romance y lo bien que la pasan cuando hacen el amor.

Con meneos y mucha sensualidad, la flamante pareja dejó en claro que entre ellos hay una química muy fuerte. Cada movimiento hizo delirar a los fans, que gritaron y celebraron el amor.

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”, remarcó la artista, mientras que él resaltó: “Conozco dos versiones, la nueva y la anterior. El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”.

Quienes se encontraron con el video viral, publicado por Paparazzi, lanzaron críticas lapidarias hacia los tortolitos, a quienes les recomendaron mantener su intimidad en privado.

“Hay cosas que no son necesarias”, “Qué lindo ejemplo”, “Parece un show de strippers”, “Solo tienen calentura”, “Ordinario”, “Sutileza salió del grupo”, “Tengan cuidado porque van niños a verlos”, “No les creo nada”, “Es una vergüenza”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron.

A fines de septiembre, La Joaqui volvió a hablar de su separación en las redes sociales. Contó que a pesar de la desilusión con Luck Ra elige amar y que por eso se animó a vivir una historia con Tiago PZK. “Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo”, remarcó.

Tras el extenso descargo, se viralizó una explicación que dio días atrás en TikTok, donde una seguidora le preguntó “cómo se pudo desenamorar de un día a otro”.

Sin vueltas, la cantante enumeró las actitudes del músico cordobés que la llevaron a arrancárselo del corazón rápidamente. “En realidad no fue de un día para el otro. Fueron dos meses, cinco mentiras, cuatro faltas de respeto públicas. Pero supongo que el ”un día para el otro" le queda más cómodo a la narrativa", disparó sin especificar detalles.