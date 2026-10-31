Golpe millonario al contrabando en Santiago del Estero: secuestraron mercadería por $800 millones

Un camión que viajaba desde Jujuy hacia Buenos Aires fue interceptado sobre la Ruta 34. En su interior encontraron unas 90 mil unidades de distintos rubros y 100 kilos de hojas de coca.

Hoy 08:12

Un impactante procedimiento realizado por personal de Aduana y Gendarmería Nacional permitió descubrir un cargamento de mercadería ilegal valuado en aproximadamente 800 millones de pesos. El operativo se desarrolló en Santiago del Estero, luego de que los efectivos interceptaran un camión con acoplado que circulaba por la Ruta Nacional 34.

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El transporte provenía de la provincia de Jujuy y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires. En su interior llevaba una gran cantidad de encomiendas que despertaron sospechas entre los organismos de control.

A partir de las irregularidades detectadas, tomó intervención el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, que autorizó el traslado del vehículo hasta la Zona Primaria Aduanera de La Banda para profundizar las inspecciones.

Una vez en el predio, los especialistas desplegaron un importante operativo de control que incluyó la utilización de un camión escáner y canes antinarcóticos. Los primeros resultados permitieron detectar indicios compatibles con la presencia de productos extranjeros que no contaban con la documentación aduanera correspondiente.

Con la autorización judicial, los investigadores procedieron a abrir la totalidad de los bultos transportados. La revisión permitió contabilizar cerca de 90.000 artículos de diferentes rubros comerciales.

El listado de elementos secuestrados incluyó productos de bazar, prendas de vestir, calzados y electrodomésticos. También se encontraron alrededor de 100 kilos de hojas de coca natural.

La dimensión del hallazgo quedó reflejada en la valuación económica: según las estimaciones, la mercadería alcanzaría un valor cercano a los 800 millones de pesos en el mercado ilegal.

Tras el procedimiento, las autoridades judiciales dispusieron que toda la mercadería quedara depositada y bajo resguardo de la Aduana.

Además, se ordenó el secuestro preventivo del camión y su acoplado, que fueron trasladados y permanecerán bajo custodia en el Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional.

La investigación continúa para determinar quiénes estaban detrás del traslado, cuál era el circuito de distribución de los productos y si existen otras personas involucradas en la maniobra.

El operativo se convirtió en uno de los procedimientos de mayor magnitud contra el contrabando de mercadería mediante encomiendas registrado en territorio santiagueño.