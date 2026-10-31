El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 31 de octubre: anuncian tormentas y una máxima de 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de sábado con chaparrones y tormentas aisladas en Santiago del Estero. La máxima llegará a los 30°C y las probabilidades de lluvia aumentarán hacia la noche. El domingo continuará la inestabilidad, con una temperatura que alcanzará los 33°C.

Hoy 01:27

El fin de semana comenzará con condiciones de inestabilidad en Santiago del Estero. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 31 de octubre se presentará con lluvias y tormentas durante distintos momentos del día, además de temperaturas que oscilarán entre los 18°C de mínima y los 30°C de máxima.

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Durante la madrugada se esperan chaparrones, mientras que por la mañana y la tarde se prevén tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche continuará la inestabilidad, con tormentas aisladas y un aumento de la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre el 40% y el 70%. Para ese período se espera una temperatura cercana a los 24°C.

En cuanto al viento, soplará principalmente del sector norte y noreste, con velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora. Además, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo el domingo en Santiago del Estero

Para el domingo 1 de noviembre, el SMN anticipa otra jornada inestable, aunque con temperaturas más elevadas. La mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 33°C.

Durante la madrugada, la mañana y la tarde se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Sin embargo, el panorama podría complicarse hacia la noche, cuando el organismo prevé tormentas fuertes y una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70%. La temperatura para ese momento rondará los 26°C.

El viento tendrá direcciones variables, con predominio de los sectores este y noreste, y velocidades que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá un fin de semana marcado por la inestabilidad, las precipitaciones y temperaturas que llegarán hasta los 33°C, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico oficial.