Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 OCT 2026 | 22º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 31 de octubre: anuncian tormentas y una máxima de 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de sábado con chaparrones y tormentas aisladas en Santiago del Estero. La máxima llegará a los 30°C y las probabilidades de lluvia aumentarán hacia la noche. El domingo continuará la inestabilidad, con una temperatura que alcanzará los 33°C.

Hoy 01:27

El fin de semana comenzará con condiciones de inestabilidad en Santiago del Estero. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 31 de octubre se presentará con lluvias y tormentas durante distintos momentos del día, además de temperaturas que oscilarán entre los 18°C de mínima y los 30°C de máxima.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada se esperan chaparrones, mientras que por la mañana y la tarde se prevén tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche continuará la inestabilidad, con tormentas aisladas y un aumento de la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre el 40% y el 70%. Para ese período se espera una temperatura cercana a los 24°C.

En cuanto al viento, soplará principalmente del sector norte y noreste, con velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora. Además, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo el domingo en Santiago del Estero

Para el domingo 1 de noviembre, el SMN anticipa otra jornada inestable, aunque con temperaturas más elevadas. La mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 33°C.

Durante la madrugada, la mañana y la tarde se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Sin embargo, el panorama podría complicarse hacia la noche, cuando el organismo prevé tormentas fuertes y una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70%. La temperatura para ese momento rondará los 26°C.

El viento tendrá direcciones variables, con predominio de los sectores este y noreste, y velocidades que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá un fin de semana marcado por la inestabilidad, las precipitaciones y temperaturas que llegarán hasta los 33°C, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico oficial.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Secuestraron dos autos con patentes adulteradas en el barrio Vinalar
  2. 2. Villarruel lanzó créditos a tasa cero para empleados del Senado y volvió a diferenciarse de Milei
  3. 3. Ramón González asumió un histórico tercer mandato en Loreto enfocado en un plan estratégico de obras, servicios y modernización
  4. 4. “La lucha continúa”: el mensaje de Flávio Bolsonaro tras llegar a Estados Unidos
  5. 5. Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado en una casona de San Telmo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT